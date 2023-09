इन स्टार्स ने हाई सिक्योरिटी में लिए सात फेरे, Parineeti Chopra की शादी में भी अपनाई गई नो फोन पॉलिसी Bollywood Stars Who Had High Level Security At Their Wedding: परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) और राघव चड्ढा (Raghav Chadha) की शादी में आपको सुरक्षा के भारी इंतेजाम देखने को मिलने वाले हैं। इस कपल से पहले ये स्टार्स भी हाई सिक्योरिटी में शादी कर चुके हैं।