बॉलीवुड के इन स्टार्स ने अपने पार्टनर को मंडप में किया Kiss, लिस्ट में में हुई Parineeti Chopra-Raghav Chadha की एंट्री Bollywood Stars who kissed in their wedding: परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) और राघव चड्ढा (Raghav Chadha) शादी के बंधन में बंध गए। परिणीति चोपड़ा ने शादी कुछ फोटोज शेयर कीं। इन तस्वीरों में राघव चड्ढा एक्ट्रेस को किस करते दिखाई दिए। इन दोनों से पहले ये स्टार्स भी शादी के मंडप में एक दूसरे को किस कर चुके हैं।