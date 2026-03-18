प्यार में देखी नहीं होगी ऐसी दीवानगी! प्रेमी के लिए सड़क पर बिना कपड़ों के दौड़ी थी एक्ट्रेस, जानें दिलचस्प किस्सा

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फिल्मी दुनिया की चर्चित प्रेम कहानी सिनेमा की दुनिया में कई स्टार्स की लव स्टोरी काफी चर्चित रही हैं. इन प्रेम कहानियों का अक्सर जिक्र होता रहता है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी एक एक्ट्रेसेस और एक डायरेक्टर के बीच ऐसा प्रेम पनपा कि सारी हदें पार हो गईं. भले ही इस प्रेम कहानी का दुखद अंत हुआ लेकिन इससे जुड़ा एक किस्सा काफी मशहूर हुए है. दरअसल, एक्ट्रेस अपने प्रेमी डायरेक्टर के लिए सड़क पर बिना कपड़ों के दौड़ गई थी. आइए जानते हैं कि ये फिल्मी दुनिया की जोड़ी कौन थी और दोनों का ये पूरा किस्सा क्या है.

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परवीन बाबी ने कई बेहतरीन मूवीज में किया काम बॉलीवुड एक्ट्रेस परवीन बाबी ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग से लोगों का दिल जीता है. उन्होंने अपने करियर में 'सुहाग', 'नमक हलाल', 'अमर अकबर एंथनी' जैसी फिल्मों में काम किया है.

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परवीन बाबी का 50 साल में हुआ था निधन 50 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाली परवीन बाबी ने अपने प्रोफेशनल करियर में काफी नाम कमाया है. लेकिन परवीन बाबी की निजी जिंदगी काफी दर्द भरी रही है.

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परवीन बाबी और महेश भट्ट को हो गया प्यार परवीन बाबी को महेश भट्ट से प्यार हो गया था और वह दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे. परवीन बाबी जब महेश भट्ट के साथ रिश्ते में आई थीं तब डायरेक्टर शादीशुदा थे.

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परवीन बाबी को थी ये बीमारी महेश भट्ट अपनी पत्नी को छोड़कर परवीन बाबी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे. इस दौरान महेश भट्ट को पता चला कि परवीन बाबी स्किजोफ्रेनिया बीमारी से पीड़ित हैं.

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परवीन बाबी ने महेश भट्ट पर किया था हमला परवीन बाबी को इस बीमारी के कारण लगता था कि उनको कोई मारने आ रहा है और लोग उनके दुश्मन हैं. महेश भट्ट ने परवीन बाबी का इलाज करवाया लेकिन फायदा होने की बजाय उन्होंने डायरेक्टर पर ही हमला कर दिया था.

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परवीन बाबी से नाराज हो गए महेश भट्ट महेश भट्ट एक बार काम से घर लौटे तो देखा कि परवीन बाबी चाकू लेकर बैठी हैं तो उन्हें समझाया. इस पर परवीन बाबी ने महेश को ही गलत समझ बैठीं. इसके बाद वह बाथरूम में चली गईं तो महेश भट्ट गुस्सा होकर घर से निकल गए.

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