प्यार में देखी नहीं होगी ऐसी दीवानगी! प्रेमी के लिए सड़क पर बिना कपड़ों के दौड़ी थी एक्ट्रेस, जानें दिलचस्प किस्सा

फिल्मी दुनिया की चर्चित प्रेम कहानी
सिनेमा की दुनिया में कई स्टार्स की लव स्टोरी काफी चर्चित रही हैं. इन प्रेम कहानियों का अक्सर जिक्र होता रहता है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी एक एक्ट्रेसेस और एक डायरेक्टर के बीच ऐसा प्रेम पनपा कि सारी हदें पार हो गईं. भले ही इस प्रेम कहानी का दुखद अंत हुआ लेकिन इससे जुड़ा एक किस्सा काफी मशहूर हुए है. दरअसल, एक्ट्रेस अपने प्रेमी डायरेक्टर के लिए सड़क पर बिना कपड़ों के दौड़ गई थी. आइए जानते हैं कि ये फिल्मी दुनिया की जोड़ी कौन थी और दोनों का ये पूरा किस्सा क्या है.