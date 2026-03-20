Bhojpuri Actors Net Worth: भोजपुरी इंडस्ट्री के इन एक्टर्स के पास है काफी दौलत, अमीरी में नंबर 1 पर है ये स्टार!

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भोजपुरी इंडस्ट्री के रईस एक्टर्स भोजपुरी इंडस्ट्री के सितारे अब सिर्फ लोकल सिनेमा तक सीमित नहीं हैं बल्कि बॉलीवुड से लेकर साउथ तक अपनी अदाकारी से ध्यान खींच रहे हैं. ये सितारे फिल्मों के अलावा रियलिटी शोज और वेब सीरीज में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं. भोजपुरी इंडस्ट्री के एक्टर्स ने अपने काम के दम पर काफी लोकप्रियता हासिल की है. इसके साथ ही इन सितारों ने काफी पैसा भी कमाया है. ये स्टार्स एक्टिंग के साथ प्रचार और प्रमोशन से कमाई करते हैं. आइए जानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के अमीर स्टार्स कौन से हैं. भोजपुरी एक्टर्स की नेटवर्थ के आंकड़े मीडिया रिपोर्ट से लिए गए हैं. इनमें बदलाव संभव है.

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रवि किशन रवि किशन ने भोजपुरी इंडस्ट्री से अपना करियर शुरू किया. वह बॉलीवुड में आए तो अपने काम से लोगों के बीच खास पहचान बना ली. रवि किशन की नेटवर्थ की बात की जाए तो वह 36 करोड़ रुपये के मालिक हैं. उनके पास घर से लेकर कई लग्जरी कार हैं.

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मनोज तिवारी मनोज तिवारी भोजपुरी इंडस्ट्री के पॉपुलर सिंगर और एक्टर ने अपने काम से लोगों का जमकर मनोरंजन किया है. इसके लिए वह मोटी फीस चार्ज करते हैं. मनोज तिवारी की नेटवर्थ 30 करोड़ रुपये बताई जाती है. उनके पास कई लग्जरी गाड़िया हैं.

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खेसारी लाल यादव खेसारी लाल यादव फिल्मों में एक्टिंग के साथ ही म्यूजिक वीडियो से लेकर स्टेज शो करते हैं. खेसारी लाल यादव रियलिटी शोज में भी नजर आ चुके हैं. वह इन कामों से मोटा रुपया कमाते हैं. उनकी नेटवर्थ 20 करोड़ रुपये बताई जाती है.

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पवन सिंह पवन सिंह ने अपनी अदाकारी के साथ ही अपनी बेहतरीन गायकी से लोगों का दिल जीता है. पवन सिंह ना सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में बल्कि पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं. उनकी संपत्ति की बात की जाए तो वह 16 करोड़ रुपये की नेटवर्थ के मालिक हैं.

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दिनेश लाल यादव दिनेश लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री के टॉप के स्टार्स में गिने जाते हैं. उन्हें भोजपुरी बेल्ट के अलावा हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी काफी पसंद किया जाता है. दिनेश लाल यादव ने अपने काम से अच्छा कमाई की है. उनकी नेटवर्थ 10 करोड़ रुपये है.

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