पायल गेमिंग ने सिद्धिविनायक मंदिर में टेका माथा, तस्वीरें वायरल, इंफ्लुएंसर के 'वीडियो' पर हुआ था हंगामा

1/8





पायल गेमिंग की प्यारी फोटोज हुईं वायरल सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर पायल धारे चर्चित गेमिंग किएटर हैं. उन्हें पायल गेमिंग के नाम से भी जाना जाता है. बीते दिनों उनका एक एआई जेनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इस पर काफी विवाद भी हुआ है. हालांकि, बाद में एकदम क्लियर हो गया कि ये वीडियो फर्जी था और इसमें पायल गेमिंग नहीं हैं. इस विवाद के बाद अब नए साल पर पायल गेमिंग ने मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में माथा टेका है. उन्होंने इसकी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की हैं, जो वायरल हो रही हैं.

2/8





पायल गेमिंग ने गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद पायल गेमिंग ने मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचकर गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया है. इसके बाद पायल गेमिंग ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें शेयर की हैं.

3/8





पायल गेमिंग ने शेयर किए फोटोज पायल गेमिंग ने अपने सिंगल फोटोज शेयर करने के अलावा अलग-अलग लोगों के साथ भी पोज दिया है. उनकी नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

Advertisement

4/8





पायल गेमिंग नए साल के लिए हैं तैयार पायल गेमिंग ने इन फोटोज के साथ लिखा है, 'श्री सिद्धिविनायक मंदिर की एनर्जी में कुछ अलग बात है, खासकर साल के पहले दिन. बप्पा के साथ साल 2026 को जीतने के लिए तैयार हूं.'

5/8





पायल गेमिंग की पोस्ट पर आ रहे रिएक्शन पायल गेमिंग की इस पोस्ट को काफी पसंद किया जा रहा है. इसके साथ ही सोशल मीडिया यूजर्स पायल गेमिंग की इन लेटेस्ट फोटोज पर रिएक्शन भी दे रहे हैं.

6/8





पायल गेमिंग का फेक वीडियो हुआ था वायरल पायल गेमिंग साल 2025 के आखिरी महीने दिसंबर में काफी चर्चा में आ गई थीं. दरअसल, पायल गेमिंग के नाम पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.

Advertisement

7/8





एआई से बनाया गया पायल गेमिंग का वीडियो पायल गेमिंग के इस वीडियो को लेकर जांच हुई तब पता चला कि इसे एआई से बनाया गया. इस तरह से क्लियर हो गया था कि उनके नाम वायरल किया जा रहा वीडियो फर्जी है.

8/8



