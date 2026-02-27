'पहले मुझे खुश करना होगा', इस एक्ट्रेस से रोल के बदले डायरेक्टर ने की थी डिमांड! जानें पूरा किस्सा

एक्ट्रेस ने शेयर किया कास्टिंग काउच एक्सपीरियंस
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच की घटनाओं काफी समय से चलती आ रही हैं. कई एक्ट्रेसेस ने इसक लेकर अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं. यहां तक कि कहा कि कंप्रोमाइज ना करने पर उन्हें फिल्म में रोल नहीं मिला है. एक चर्चित अभिनेत्री ने एक बार अपना कास्टिंग काउच का अनुभव बताते हुए फिल्म के डायरेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए थे. इस एक्ट्रेस ने आरोप लगाया था कि डायरेक्टर को खुश करने की बात नहीं मानी तो उसे फिल्म से निकाल दिया गया था. आइए जानते हैं कि ये एक्ट्रेस कौन है.