'पहले मुझे खुश करना होगा', इस एक्ट्रेस से रोल के बदले डायरेक्टर ने की थी डिमांड! जानें पूरा किस्सा

एक्ट्रेस ने शेयर किया कास्टिंग काउच एक्सपीरियंस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच की घटनाओं काफी समय से चलती आ रही हैं. कई एक्ट्रेसेस ने इसक लेकर अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं. यहां तक कि कहा कि कंप्रोमाइज ना करने पर उन्हें फिल्म में रोल नहीं मिला है. एक चर्चित अभिनेत्री ने एक बार अपना कास्टिंग काउच का अनुभव बताते हुए फिल्म के डायरेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए थे. इस एक्ट्रेस ने आरोप लगाया था कि डायरेक्टर को खुश करने की बात नहीं मानी तो उसे फिल्म से निकाल दिया गया था. आइए जानते हैं कि ये एक्ट्रेस कौन है.

पायल रोहतगी ने मीटू कैंपन में किया था खुलासा पायल रोहतगी ने मीटू कैंपेन के दौरान खुलासा करके लोगों को हैरान कर दिया था. पायल रोहतगी ने कहा था कि उनके साथ फिल्म में रोल देने के बाद गंदी डिमांड की थी.

पायल रोहतगी से रोल के लिए की गई गंदी डिमांड पायल रोहतगी ने डायरेक्टर दिबाकर बनर्जी पर कास्टिंग काउच का आरोप लगाया था. पायल रोहतगी का कहना था कि एक फिल्म में रोल देने के लिए डायरेक्टर ने उनसे कंप्रोमाइज करने के लिए कहा.

पायल रोहतगी ने फिल्म 'शंघाई' के लिए दिया था ऑडिशन साल 2011 में फिल्म 'शंघाई' रिलीज हुई थी और इसे दिबाकर बनर्जी ने डायरेक्ट किया था. पायल रोहतगी ने कहा था कि वह फिल्म के ऑडिशन के लिए डायरेक्टर से मिली थी.

पायल रोहतगी ने दिबाकर बनर्जी पर लगाए गंभीर आरोप पायल रोहतगी ने बताया कि दिबाकर बनर्जी ने कहा था कि अपनी स्कर्ट उठाओ और अपना पेट दिखाओ. पायल रोहतगी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि डायरेक्टर ने कहा था, 'पहले तुम्हें मुझे खुश करना होगा तब तुम्हें काम मिलेगा.'

पायल रोहतगी को काम मिलना हो गया था बंद एक्ट्रेस का कहना था कि जब उन्होंने इस तरह की हरकत के लिए आवाज उठाई तो उन्हें काम मिलना बंद हो गया था. हालांकि, दिबाकर बनर्जी ने इन सभी आरोपों को खारिज किया था.

पायल रोहतगी ने साल 2002 में किया डेब्यू पायल रोहतगी के एक्टिंग करियर पर नजर डालें तो उन्होंने साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म 'ये क्यो हो रहा है?' से डेब्यू किया था. इसके बाद पायल रोहतगी कई मूवीज का हिस्सा रही हैं.

