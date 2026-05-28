अधूरी प्रेम कहानी! Bobby Deol के प्यार में पागल थीं Pooja Bhatt? सालों बाद एक्ट्रेस ने खोला अतीत का राज, सुन फैंस भी हैरान

Bobby Deol के प्यार में पागल थीं Pooja Bhatt?

Pooja Bhatt on Relationship With Bobby Deol: चकाचौंध से भरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में सितारे अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ और लव अफेयर्स को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. बी-टाउन की गलियों से आने वाली मसालेदार गॉसिप्स को जानने के लिए फैंस भी हमेशा बेताब रहते हैं. क्योंकि, यहां रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं, उतनी ही तेजी से टूट भी जाते हैं. हालांकि, कुछ कहानियां शादी की मंजिल तक पहुंच जाती हैं, मगर कुछ बीच राह ही दम तोड़ देती हैं. ऐसी ही एक अधूरी मगर बेहद खूबसूरत प्रेम कहानी थी 90 के दशक के चॉकलेट बॉय बॉबी देओल (Bobby Deol) और अपनी बेबाकी के लिए मशहूर एक्ट्रेस पूजा भट्ट (Pooja Bhatt) की.