16 साल की उम्र से शराब पीने लगी थी ये एक्ट्रेस, एक नहीं कई विवादों से रहा है नाता

एक्ट्रेस मना रही है 54वां जन्मदिन

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी एक एक्ट्रेस जितना अपने काम से चर्चा में रही हैं, उतना ही अपने विवादों से लोगों का ध्यान खींचा है. इस एक्ट्रेस ने एक बार बताया था कि उसने 16 साल की उम्र में पहली बार शराब पी थी और इसके बाद उसे इसकी लत लग गई. इस हसीना ने ये भी बताया था कि उन्होंने शराब छोड़ दी है. इसके अलावा इस एक्ट्रेस के नाम कई विवाद हैं. ये एक्ट्रेस 24 फरवरी को जन्मदिन मना रही है. इस खास मौके पर जानते हैं कि जानते हैं कि इस अभिनेत्री के नाम पर कौन-कौन से विवाद हैं.