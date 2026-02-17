1/8





पूनम पांडे के बयान ने मचाया तूफान Poonam Pandey Big Statement: पूनम पांडे अपने बयानों से विवाद खड़ा करना काफी अच्छे से जानती हैं. वह कई बार ऐसे बयान दे चुकी हैं, जिस पर कॉन्ट्रोवर्सी हुई हैं. वह कई बार अपनी लवलाइफ की वजह से सुर्खियों में रही हैं. इतना ही नहीं, पूनम पांडे तो अपनी मौत की झूठी खबर तक फैला चुकी हैं, जिस वजह से वह काफी ट्रोल हुई थीं. अब पूनम पांडे ने नए बयान से हंगामा खड़ा किया है. पूनम पांडे ने दावा किया है कि कई मशहूर सेलेब्स उन्हें मैसेज करते हैं और उनके साथ हैंगआउट करना चाहते हैं. अपने बयान की वजह से पूनम काफी ट्रोल हो रहे हैं.

2/8





पूनम पांडे का शॉकिंग बयान पूनम पांडे ने हाल ही में फिल्मीविंडो से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने एक शॉकिंग बयान दिया है. इस दौरान उन्होंने दावा किया है कि उन्हें कई बड़े स्टार्स मैसेज करते हैं, जिसमें क्रिकेटर भी शामलि है.

3/8





पूनम पांडे का क्रिकेटर्स पर आरोप पूनम पांडे ने कहा कि कई एक्टर्स और क्रिकेटर्स हैं, जो मुझे मैसेज करते थे. इस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि उन्हें तो बहुत सारे लोगों के DM (डायरेक्टर मैसेज) आते होंगे. इस दौरान कई ब्लू टिक वाले लोग भी उन्हें मैसेज करते होंगे, जो काफी पॉपुलर होते हैं.

Advertisement

4/8





पूनम पांडे को कैसे मैसेज करते थे क्रिकेटर्स पूनम पांडे ने इस सवाल का जवाब हां में दिया. यानी पूनम का कहना है कि उन्हें कई सेलिब्रिटी मैसेज करते हैं. इस दौरान एक्ट्रेस से पूछा गया कि क्या आप कोई नाम बताना चाहेंगी? इस पर एक्ट्रेस नहीं में जवाब देती हैं और नाम बताने के लिए साफ मना कर देती हैं.

5/8





पूनम पांडे की किस क्रिकेटर ने की तारीफ वह कहती हैं कि मैं नाम नहीं बता सकती, लेकिन बहुत सारे खिलाड़ी और स्टार्स ऐसे हैं, जिन्होंने मुछे मैसेज किया है. इस इंटरव्यू में पूनम पांडे से सवाल किया गया कि वो लोग आपको क्या DM करते थे. उन्होंने कहा कि क्रिकेटर ने लिखा था कि आप बहुत क्यूट लगती हो.

6/8





पूनम पांडे ने क्रिकेटर को किया ब्लॉक इस इंटरव्यू में पूनम पांडे ने कई स्टार्स को ब्लॉक करने की बात भी कबूली. एक्ट्रेस ने कहा कि एक क्रिकेटर उन्हें बार बार क्यूट वाले मैसेज कर रहा था और एक्ट्रेस ने क्रिकेटर को ब्लॉक कर दिया था.

Advertisement

7/8





किस तरह के मैसेज करते हैं क्रिकेटर इस मौके पर पूनम पांडे से भी पूछा गया कि आपको ये क्रिकेटर्स किस तरह के मैसेज करते थे. वो सीरियस होते थे या फिर टाइमपास कर रहे होते हैं. इस पर एक्ट्रेस ने जवाब देते हुए कहा कि वो सीरियस तो नहीं लगते. मैं ईमानदारी से कहूं तो ऐसा लगात है कि वो सिर्फ मेरे साथ सिर्फ हैंगआउट करना चाहते हैं. कई बार इन्हें इग्नोर पड़ता है. मुझे यकीन है ये बाकी लड़कियों के भी ऐसे ही मैसेज करते होंगे.

8/8



