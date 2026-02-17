पूनम पांडे के बयान ने मचाया तूफान
Poonam Pandey Big Statement: पूनम पांडे अपने बयानों से विवाद खड़ा करना काफी अच्छे से जानती हैं. वह कई बार ऐसे बयान दे चुकी हैं, जिस पर कॉन्ट्रोवर्सी हुई हैं. वह कई बार अपनी लवलाइफ की वजह से सुर्खियों में रही हैं. इतना ही नहीं, पूनम पांडे तो अपनी मौत की झूठी खबर तक फैला चुकी हैं, जिस वजह से वह काफी ट्रोल हुई थीं. अब पूनम पांडे ने नए बयान से हंगामा खड़ा किया है. पूनम पांडे ने दावा किया है कि कई मशहूर सेलेब्स उन्हें मैसेज करते हैं और उनके साथ हैंगआउट करना चाहते हैं. अपने बयान की वजह से पूनम काफी ट्रोल हो रहे हैं.