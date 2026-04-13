‘इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी तो ऑन कैमरा उतार दूंगी कपड़े’, इस स्टेटमेंट के बाद पूनम पांडे के पिता ने जड़ा था थप्पड़, एक्ट्रेस ने किया खुलासा

पूनम पांडे का 2011 वर्ल्ड कप वाला विवाद आज भी बॉलीवुड के सबसे चर्चित और विवादित किस्सों में से एक माना जाता है. करीब 15 साल बाद पूनम ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और उस वक्त के हालात को बयां किया है. यह किस्सा सिर्फ एक विवाद नहीं था, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसने उनके करियर, परिवार और पर्सनल लाइफ को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था.
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Image credit: instagram/poonampandey
एक आइडिया से मच गया बयान
पूनम पांडे बताती हैं कि उस समय वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एकदम नई थीं और उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि चीजें कैसे काम करती हैं.अपने जन्मदिन पर दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर धोनी की टीम वर्ल्ड कप जीतती है, तो वह ऑन कैमरा कपड़े उतारेंगी. उन्होंने इसे महज एक मजाक या बचकानी बात समझा था, लेकिन भारत की जीत के साथ ही यह बात आग की तरह फैल गई और वह रातों-रात एक विवादित चेहरा बन गईं.
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रातों-रात मिली शोहरत और मुसीबत
मीडिया में उनके बयान के वायरल होने के बाद, जो उन्हें पहले नहीं जानते थे, वे भी उनकी चर्चा करने लगे. लेकिन इस लोकप्रियता के साथ उन्हें कानूनी नोटिसों का ढेर और तीखी आलोचनाएं भी मिली. पूनम कहती हैं कि वह पूरी तरह से डर गई थीं क्योंकि उन पर कई कोर्ट केस दर्ज हो गए थे.
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बीसीसीआई का दरवाजा खटखटाना
विवाद बढ़ता देख और अपनी इमेज बचाने के लिए पूनम ने बीसीसीआई (BCCI) से अनुमति मांगने की भी कोशिश की थी, ताकि वह कोई रास्ता निकाल सकें, लेकिन उन्हें वहां से साफ मना कर दिया गया. यह वह दौर था जब पूनम इंडस्ट्री के कामकाज के तौर-तरीकों को समझने की कोशिश कर रही थीं. उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें यह नहीं पता था कि नेटवर्किंग कैसे की जाती है और इंडस्ट्री में अपनी जगह कैसे बनाई जाती है.
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परिवार में आया हड़कंप
एक्ट्रेस के स्टेटमेंट के बाद सबसे ज्यादा असर उनके परिवार पर पड़ा. पूनम ने घर में इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था. उनके पिता को जब अखबारों के जरिए इस खबर का पता चला, तो घर में कोहराम मच गया. एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने के कारण, उनके पिता और बाकी सदस्य समाज की चिंता करने लगे.
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पिता का गुस्सा और वह थप्पड़
पूनम ने पहली बार यह भी बताया कि इस विवाद के कारण उन्हें अपने पिता के गुस्से का सामना करना पड़ा था. घर में हुई बहस के बीच उनके पिता ने उन्हें थप्पड़ मारा था. यह पल पूनम के लिए बहुत कड़वा था, क्योंकि एक तरफ दुनिया उन्हें देख रही थी और दूसरी तरफ अपने ही घर में उन्हें अपमान और गुस्से का सामना करना पड़ रहा था.
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समाज का नजरिया और पछतावा
पूनम पांडे कहती हैं कि उस पल ने उन्हें पहचान तो दिला दी, लेकिन उसके नतीजे बहुत भारी थे. समाज के ताने और परिवार की बदनामी ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था. लोग उन्हें गलत निगाहों से देखने लगे और उनके करियर के लिए यह स्थिति बहुत कठिन हो गई थी.
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आज के दौर में पूनम का नजरिया
आज 15 साल बाद, पूनम पांडे उस घटना को एक सबक के रूप में लेती हैं. वह कहती हैं कि उस उम्र में उन्हें सही-गलत की समझ नहीं थी. उन्हें अब समझ आता है कि इंडस्ट्री में रहने के लिए आपको कितना धैर्य और समझदारी दिखानी पड़ती है.