Poonam Pandey is Alive: 'पूनम पांडे ने बनाया मौत का तमाशा', एक्ट्रेस की फेक डेथ न्यूज पर भड़के सितारे Celebs bashes Poonam Pandey on her fake death news: बॉलीवुड फिल्म स्टार पूनम पांडे ने अपने जिंदा होने की जानकारी देकर लोगों को हैरान कर दिया। भारी तमाशे की बीच अदाकारा पूनम पांडे ने खुद के जिंदा होने की बात की। जिस पर इन सितारों का गुस्सा सांतवा आसमान पार कर गया।