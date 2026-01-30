बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस के हैं 36 बच्चे, विदेशी से की शादी और छोड़ दिया...

एक्ट्रेस मना रही हैं 51वां जन्मदिन
बॉलीवुड इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने अपने शानदार एक्टिंग के साथ ही अपनी खूबसूरती से लोगों का ध्यान खीचती हैं. वह अक्सर किसी ना किसी वजह से चर्चा में बनी रहती हैं. प्रीति जिंटा 31 जनवरी को अपना 51वां जन्मदिन मना रही हैं. उनके तमाम चाहने वाले फैंस अपनी पंसदीदा एक्ट्रेस को बर्थडे विश कर रहे हैं. प्रीति जिंटा के इस खास मौके पर आपको खास बात बताते हैं. दरअसल, एक्ट्रेस 36 बच्चों की मां हैं और इनमें से 34 बच्चे शादी के पहले के हैं. आइए जानते हैं कि प्रीति जिंटा के बारे में ये खास बात क्या है.