बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस के हैं 36 बच्चे, विदेशी से की शादी और छोड़ दिया...

एक्ट्रेस मना रही हैं 51वां जन्मदिन बॉलीवुड इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने अपने शानदार एक्टिंग के साथ ही अपनी खूबसूरती से लोगों का ध्यान खीचती हैं. वह अक्सर किसी ना किसी वजह से चर्चा में बनी रहती हैं. प्रीति जिंटा 31 जनवरी को अपना 51वां जन्मदिन मना रही हैं. उनके तमाम चाहने वाले फैंस अपनी पंसदीदा एक्ट्रेस को बर्थडे विश कर रहे हैं. प्रीति जिंटा के इस खास मौके पर आपको खास बात बताते हैं. दरअसल, एक्ट्रेस 36 बच्चों की मां हैं और इनमें से 34 बच्चे शादी के पहले के हैं. आइए जानते हैं कि प्रीति जिंटा के बारे में ये खास बात क्या है.

प्रीति जिंटा ने 34वें जन्मदिन पर किया नेक काम किया प्रीति जिंटा ने साल 2009 में अपना 34वां जन्मदिन मनाया था. इस खास मौके पर उन्होंने बेहद ही खास काम किया था. दरअसल, प्रीति जिंटा ने अपने इस बर्थडे पर 34 अनाथ लड़कियों को गोद लिया था.

प्रीति जिंटा ने ली थी लड़कियों की जिम्मेदारी प्रीति जिंटा ने इन लड़कियों को गोद लेने के समय कहा था कि वह उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाएंगी. इसके साथ ही उनसे मिलने ऋषिकेष आया करेंगी. प्रीति जिंदा ने इतना नेक काम किया जब उनकी शादी नहीं हुई थी.

प्रीति जिंटा ने साल 2016 में की थी शादी प्रीति जिंटा इस तरह से बिना शादी किए 34 बच्चियों की मां बन गई थीं. फिर एक्ट्रेस ने साल 2016 में विदेशी जीन गुडइनफ से शादी की थी. ये कपल साल 2021 में दो जुड़वा बच्चों का माता-पिता बना था. इस तरह से प्रीति जिंटा के 36 बच्चे हो गए.

प्रीति जिंटा ने अमेरिका में बनाया ठिकाना प्रीति जिंटा ने जीन गुडइनफ के साथ शादी के बाद देश छोड़ दिया. प्रीति जिंटा अपने पति और दोनों बच्चों के साथ अमेरिका में रहती हैं. वह खास मौके पर इंडिया आती रहती हैं.

प्रीति जिंटा हैं पंजाब किंग्स की को-ओनर प्रीति जिंटा आईपीएल में पंजाब किंग्स की टीम की सह-मालकिन हैं. प्रीति जिंटा आईपीएल मैच के दौरान इंडिया आती हैं. मैच के दौरान उनके फोटोज और वीडियोज अक्सर वायरल होते हैं.

प्रीति जिंटा का एक्टिंग करियर प्रीति जिंटा के एक्टिंग करियर पर नजर डालें तो उन्होंने साल 1998 में फिल्म 'दिल से' डेब्यू किया था. इसके बाद वह कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आई हैं. प्रीति जिंटा ने अपने काम से फैंस का ध्यान खींचा.

