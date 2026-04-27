पैपराजी की किस हरकत पर भड़कीं Preity Zinta? सरेआम छलका दर्द! कहा- 'ये बहुत डरावना है'

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पैपराजी की किस हरकत पर भड़कीं Preity Zinta? Preity Zinta Calls Out Intrusive Paparazzi Culture: डिंपल गर्ल के नाम से मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा (Preity Zinta) इन दिनों अपनी IPL टीम की शानदार परफॉर्मेंस को लेकर चर्चा में हैं. प्रीति जिंटा सिर्फ अपनी एक्टिंग, खूबसूरती और डिंपल वाली स्माइल ही नहीं बल्कि अपनी बेबाकी के लिए भी चर्चा में रहती हैं. वहीं इसी बीच एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया (Preity Zinta Social Media) पर एक इंटरैक्टिव सेशन के दौरान अपने फैंस से खुलकर बात की जहां उन्होंने पैपराजी कल्चर पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की.

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एक्ट्रेस फैंस से की दिल खोलकर बात दरअसल, 27 अप्रैल 2026, सोमवार को प्रीति जिंटा (Preity Zinta) ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अपने फैंस के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन किया जहां उन्होंने खुद से लेकर अपने बच्चों तक के बारे में बात की. इस दौरान उन्होंने शोहरत, प्राइवेस और सेलेब्स की पर्सनल लाइफ में पैपराजी के बढ़ते दखल पर अपनी बेबाक राय रखी.

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फैन ने एक्ट्रेस से पूछा ये सवाल जब एक फैन ने एक्ट्रेस से पूछा कि, शोहरत, प्राइवेसी और मन की शांति में से उन्हें सबसे ज्यादा क्या कुर्बान करना पड़ा? इस पर एक्ट्रेस ने बेहद ही सुलझा हुआ जवाब दिया.

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क्या है जिंदगी? एक्ट्रेस ने अपने फैन के सवाल का जवाब देते हुए कहा, 'मैंने इसे कभी कुर्बानी की तरह नहीं देखा. मैंने चीजों को वैसे ही अपनाना सीख लया है जैसी वो हैं. मैं एक बहुत ही प्राइवेट इंसान हूं, इसलिए अब मेर जिंदगी एक बड़े बैलेंसिंग एक्ट जैसी हो गई है. मुझे अपने फैंस से बात करना और उनके साथ फोटो खिंचवाना अच्छा लगता है, लेकिन मीडिया और लोगों के साथ एक बाउंड्री बनाना भी जरूरी है.'

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बच्चों की प्राइवेसी से नो-कॉम्प्रोमाइज वहीं इस बातचीत में एक्ट्रेस ने ये भी साफ किया कि, उन्हें बच्चों की प्राइवेसी के साथ समझौता करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. उन्होंने कहा, 'मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि लोग या मीडिया मेरे बच्चों की फोटो खींचें. यह मेरे लिए नॉन-नेगोशिएबल है.'

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फैंस की किस बात का प्रीति जिंटा को लगता है बुरा? एक्ट्रेस ने कहा कि, 'मुझे बुरा लगता है जब लोग बिना पूछे फोटो खींचते हैं. अगर कोई तमीज से पूछे, तो मैं हमेशा हैं कहती हूं, बशर्ते मैं फ्लाइट पकड़ने की जल्दी में न हूं या किसी मंदिर में न हूं.'

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पैपराजी कल्चर को क्यों बताया 'डरावना'? इस दौरान प्रीति जिंटा ने पैपराजी कल्चर पर बात करते हुए कहा, 'मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि, पैपराजी मेरा पीछा करें या अचानक कहीं से भी मेरे सामने कूद पड़ें. कभी-कभी तो ये डरावना लगता है. मैं जानती हूं कि आजकल के बहुत से एक्टर्स खुद पैपराजी को बुलाते हैं ताकि, वो खबरों में बने रहें, मैं उनकी जरूरत समझती हूं पर मेरा तरीका अलग है. इसलिए यह सब मुझे थोड़ा बेचैन कर देता है.'

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'आखिर मैं भी इंसान हूं' प्रीति ने आगे कहा कि, उन्हें इवेंट्स पर पैपराजी से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वह उनका काम है, लेकिन जिम के बाहर या घर के पास छिपकर फोटो खींचना हद पार कर देना है. उन्होंने कहा कि, 'आखिर मैं भी इंसान हूं और मुझे भी शांति चाहिए.'

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