इस एक्टर ने 1 साल में रिलीज की थीं सबसे ज्यादा फिल्में, 47 साल से टूटा नहीं रिकॉर्ड, दूर-दूर तक नहीं हैं अक्षय कुमार

इस एक्टर ने रिलीज की थीं एक साल में सबसे ज्यादा फिल्में
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' सिनेमाघरों में लगी हुई है. ये फिल्म लोगों को पसंद आ रही है. अक्षय कुमार को लेकर कहा जाता है कि वह सालभर में कई फिल्में रिलीज करते हैं. इस बात में सच्चाई भी है. अक्षय कुमार ने साल 1994 में 11-12 फिल्में रिलीज की थीं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडियन सिनेमा का एक एक्टर है, जिसके नाम ऐसे रिकॉर्ड दर्ज हैं, जिनको तोड़ने के बारे में सोचना भी मुमकिन नहीं लगता है. इसी एक्टर के नाम एक साल में सबसे ज्यादा फिल्में रिलीज करने का भी रिकॉर्ड है. यहां तक कह सकते हैं कि इस एक्टर से दूर-दूर भी अक्षय कुमार नहीं हैं.