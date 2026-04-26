इस एक्टर ने 1 साल में रिलीज की थीं सबसे ज्यादा फिल्में, 47 साल से टूटा नहीं रिकॉर्ड, दूर-दूर तक नहीं हैं अक्षय कुमार

1/8





इस एक्टर ने रिलीज की थीं एक साल में सबसे ज्यादा फिल्में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' सिनेमाघरों में लगी हुई है. ये फिल्म लोगों को पसंद आ रही है. अक्षय कुमार को लेकर कहा जाता है कि वह सालभर में कई फिल्में रिलीज करते हैं. इस बात में सच्चाई भी है. अक्षय कुमार ने साल 1994 में 11-12 फिल्में रिलीज की थीं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडियन सिनेमा का एक एक्टर है, जिसके नाम ऐसे रिकॉर्ड दर्ज हैं, जिनको तोड़ने के बारे में सोचना भी मुमकिन नहीं लगता है. इसी एक्टर के नाम एक साल में सबसे ज्यादा फिल्में रिलीज करने का भी रिकॉर्ड है. यहां तक कह सकते हैं कि इस एक्टर से दूर-दूर भी अक्षय कुमार नहीं हैं.

2/8





प्रेम नजीर को बचपन से था एक्टिंग का शौक प्रेम नजीर का जन्म साल 1926 में हुआ था. उनको स्कूल टाइम से एक्टिंग का शौक था और वह पढ़ाई के साथ ड्रामा में हिस्सा लिया करते थे. प्रेम नजीर पढ़ाई पूरी करने के साथ ही जबरदस्त एक्टर बन चुके थे.

3/8





प्रेम नजीर ने बनाए कई रिकॉर्ड साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार्स की बात की जाएगी तो एक्टर प्रेम नजीर का नाम जरूर लिया जाएगा. प्रेम नजीर ने अपने करियर में कई रिकॉर्ड बनाए हैं, जिनको तोड़ना नामुकिन है.

Advertisement

4/8





प्रेम नजीर ने साल 1952 में शुरू किया करियर साल 1952 में फिल्म 'मरुमकल' से अपने करियर की शुरुआत करने वाले प्रेम नजीर का असली नाम अब्दुल खादर था. प्रेम नजीर ने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया है और कई रिकॉर्ड बनाए.

5/8





प्रेम नजीर ने एक साल में रिलीज की थीं 41 फिल्में प्रेम नजीर ने साल 1979 में 41 फिल्में रिलीज की थीं. ये रिकॉर्ड बीते 47 साल से कायम है. साउथ से लेकर बॉलीवुड तक ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है. एक साल में इतनी फिल्मों को रिलीज करने के बारे में सोचना ही मुश्किल है.

6/8





प्रेम नजीर ने एक ही एक्ट्रेसेस संग की थी 130 फिल्में प्रेम नजीर ने नाम ऐसे-ऐसे रिकॉर्ड हैं, जिन्हें जानकर लोग दंग रह जाते हैं. प्रेम नजीर ने 85 एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है. उन्होंने अपने करियर में एक्ट्रेस शीला के साथ 130 फिल्मों में काम किया है, ऐसा आज तक कोई नहीं कर पाया है.

Advertisement

7/8





प्रेम नजीर ने 700 ज्यादा फिल्मों में किया लीड रोल प्रेम नजीर ने अपने करियर में 700 ज्यादा से फिल्मों में बतौर लीड एक्टर काम किया है. आज तक कोई एक्टर ऐसा नहीं कर सका. प्रेम नजीर ने अपनी 40 फिल्मों में डबल रोल किया है. इसके अलावा वह अपनी तीन फिल्मों में ट्रिपल रोल में भी नजर आए हैं.

8/8



