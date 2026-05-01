जब एक्ट्रेस का VIRAL Video जानबूझकर करवाया गया लीक, इस सुपरस्टार पर लगे थे साजिश के आरोप

जब एक्ट्रेस का VIRAL Video जानबूझकर करवाया गया लीक?

भोजपुरी सिनेमा की कई अदाकाराएं हैं जिनके प्राइवेट वीडियोज लीक हो चुके हैं. इन वीडियोज के लीक होने की वजह से हंगामा मच गया था. इस बार हम आपको एक अदाकारा के बारे मे बात करने वाले हैं जो कि अपने प्राइवेट वीडियो की वजह से बवाल मचा चुकी है. उस दौरान दावा किया गया था कि एक सुपरस्टार की वजह से इस एक्ट्रेस का प्राइवेट वीडियो लीक किया गया था. कहा जाता है कि एक स्टार इस अदाकारा को तबाह करना चाहता था. हालांकि बाद में इस हसीना ने बयान देकर इस बारे में बात की थी. ये अदाकारा कोई और नहीं बल्कि Trisha Kar Madhu हैं.