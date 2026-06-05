किसिंग सीन में रीटेक करवाता रहा हीरो... जब सेट पर बुरा फंसी मुन्नाभाई एमबीबीएस की एक्ट्रेस, नर्क से बद्तर हुई...

जब बॉयफ्रेंड के साथ लीक हुई इस एक्ट्रेस की प्राइवेट वीडियो

बॉलीवुड की बहुत सी अदाकाराएं हैं जो कि अपने कोस्टार्स की मनमानी का सामना कर चुकी हैं. बहुत से ऐसे सितारे हैं जो कि अपनी कोस्टार्स के साथ रहने के लिए किसी भी हद को पार कर जाते हैं, हाल ये है कि ये लोग शूटिंग का फायदा उठाने की कोशिश कर चुके हैं. आज हम एक ऐसी ही अदाकारा के बारे में बात करने वाले हैं. कुछ समय पहले ही एक अदाकारा ने खुलासा किया है कि कैसे उसके कोस्टार ने उनके साथ शूटिंग के दौरान घटिया हरकत की थी. जिसके बाद उनको अपने पति तक से बात करनी पड़ गई थी. चलिए जानते हैं कि यहां हम किसकी बात कर रहे हैं.