1/8





नागिन 7 ने इन 7 कारणों से दी अनुपमा को मात, TRP में मचाया बवाल Anupama Vs Naagin 7: टीवी पर सीरियल्स की दुनिया में लंबे समय से अनुपमा का राज चल रहा है. क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 ने अनुपमा को कांटे की टक्कर दी लेकिन ये सीरियल कभी कभार ही टीआरपी में पहले नंबर की गद्दी हासिल कर पाया था, जिसमें भी इस सीरियल को समय लगा था लेकिन नागिन 7 ने आते ही अनुपमा को करारी मात दी है. इस सीरियल में प्रियंका चाहर चौधरी ने नागिन बनकर अनुपमा को टीआरपी में टक्कर दी है. साथ ही रुपाली गांगुली से टीवी की टॉप एक्ट्रेस का खिताब भी चंद दिनों में ही छीन लिया है. आज हम आपको उन 7 कारणों के बारे में बताते हैं, जिस वजह से अनुपमा का हाल टीआरपी में बुरा हुआ है और नागिन 7 ने धमाका किया है.

2/8





एक्टिंग में रुपाली गांगुली पर भारी पड़ी नागिन बनीं प्रियंका चाहर चौधरी प्रियंका चाहर चौधरी नागिन 7 में लीड रोल निभा रही हैं लेकिन फैंस ने उन्हें आखिरी बार एक्टिंग करते हुए उडारियां में देखा था. ऐसे में फैंस को शक था कि क्या प्रियंका नागिन का रोल परफेक्शन के साथ निभा पाएंगी या नहीं... लेकिन प्रियंका ने हर किसी की बोलती बंद कर दी. एक्ट्रेस ने नागिन अवतार में धमाकेदार एक्टिंग कर फैंस को खुश कर दिया. इस वजह से फैंस का ध्यान रुपाली गांगुली से हटकर प्रियंका चाहर पर चला गया.

3/8





नागिन 7 में प्रियंका चाहरी का शेरनी अवतार से खुश हुए फैंस नागिन 7 के पहले एपिसोड में प्रियंका छुई मुई सी लड़की के रोल में दिखीं लेकिन मेकर्स शो में एक धांसू ट्विस्ट लेकर आए और प्रियंका का किरदार पूरी तरह बदल गया. वह शो में नागिन बनते ही शेरनी की तरह अपने दुश्मनों पर दहाड़ती हुई नजर आईं. प्रियंका के इस बदलाव को फैंस ने काफी पसंद किया.

Advertisement

4/8





नागिन 7 की कहानी ने दर्शकों को किया इंप्रेस नागिन 7 की कहानी की वजह से पहले मेकर्स ट्रोल हो रहे थे, लेकिन शो टेलीकास्ट होते ही सब कुछ बदल गया. नागिन 7 में भारत पर दुश्मनों की गंदी नजर और ड्रैगन का साया दिखाया गया, जिसका सामना नागिन करती दिखी. ये कहानी दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब रही, जिस वजह से शो टीआरपी में झंडे गाड़ता हुआ दिखा.

5/8





अनुपमा के लंबे लंबे भाषण से धक गए हैं फैंस दूसरी तरफ अनुपमा में मेकर्स कोई बदलाव नहीं करते दिखे. शो बीते चार साल से टेलीकास्ट हो रहा है लेकिन मेकर्स लगातार अनुपमा के लंबे लंबे डायलॉग दिखा रहे हैं. पहले फैंस को ये डायलॉग पसंद आते थे लेकिन अब फैंस अनुपमा के चार पन्नों के भाषण से धक गए हैं. इस वजह से कहानी बोरिंग हो रही है.

6/8





अनुपमा और शाह परिवार का कलेश हुआ बोरिंग अनुपमा के मेकर्स कहानी में कुछ नयापन नहीं ला पा रहे हैं. शो में लीप कई बार आए हैं लेकिन कहानी घूम-फिरकर शाह परिवार और अनुपमा के बीच आ जाती है. अनुपमा शाह परिवार की परेशानियों को सुलझाने में लगी है और अब वह अपनी चॉल की परेशानियों के बीच घिरी हुई है.

Advertisement

7/8





नागिन 7 के वीएफएक्स ने खींचा ध्यान, AI ने किया हैरान नागिन 7 में मेकर्स काफी कुछ ग्रैंड लेवल पर करने की कोशिश कर रहे हैं. शो में वीएफएक्स के साथ साथ AI का भी बड़े लेवल पर इस्तेमाल हो रहा है. शो में नागिन और ड्रैगन का सबसे बड़ा सीन ही एआई की जरिए निकाल दिया. इस वजह से शो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है.

8/8



