Thalapathy Vijay की फिल्म से डेब्यू कर चमकी थी इस बॉलीवुड हसीना की किस्मत, आज ग्लोबल आइकन बन कमाती है करोड़ों

Thalapathy Vijay की फिल्म से डेब्यू कर चमकी थी इस बॉलीवुड हसीना की किस्मत

Thalapathy Vijay: साउथ सुपरस्टार थलापति विजय (Thalapathy Vijay) ने सियासी गलियों में अपनी धमाकेदार एंट्री से हलचल मचा दी है. हालांकि, इसके पहले वो अपनी एक्टिंग, डांसिंग और पॉपुलैरिटी से साउथ सिनेमा में भी गदर मचा चुके हैं. उन्होंने साउथ से लेकर बॉलीवुड तक की कई हसीनाओं के साथ काम किया है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस लिस्ट में एक ऐसी हसीना का नाम भी शामिल हैं, जिसकी विजय की फिल्म से डेब्यू के बाद किस्मत चमक गई और आज वो ग्लोबल आइकन बन करोड़ों कमा रही है. आइए जानते हैं वो एक्ट्रेस कौन है.