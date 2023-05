Priyanka Chopra को लव अगेन प्रीमियर पर को-स्टार Sam Heughan ने किया 'किस', निक जोनस के भी उड़ गए होश Priyanka Chopra gets kiss from Love Again co-star Sam Heughan: बॉलीवुड फिल्म स्टार प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी हॉलीवुड फिल्म लव अगेन के प्रीमियर पर पति निक जोनस संग पहुंची। जहां एक्ट्रेस को हॉलीवुड स्टार सैम ह्यूगन ने सभी के सामने किस कर डाला। यहां देखें वायरल फोटोज।