Golden Globes Awards में प्रियंका चोपड़ा ने दिखाया ग्लैमरस अंदाज, तस्वीरें देख कहेंगे- 'छा गई देसी गर्ल'

प्रियंका चोपड़ा ने दिखाया जलवा बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड इंडस्ट्री तक अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जिस भी महफिल में जाती हैं वो अपने नाम कर लेती हैं. वह हाल ही में अपने पति निक जोनस के साथ गोल्डन ग्लोब 2026 में पहुंची थीं.गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड सेरेमनी में प्रियंका चोपड़ा बतौर प्रेजेंटर शामिल हुईं. उन्होंने रेड कारपेट पर पर एक से बढ़कर पोज दिए और लोगों के बीच छा गईं. प्रियंका चोपड़ा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. फैंस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस के अंदाज पर प्यारे कमेंट कर रहे हैं.

कैलिफोर्निया में हुआ गोल्डन ग्लोब 2026 कैलिफोर्निया में 12 जनवरी को गोल्डन ग्लोब 2026 का इवेंट रखा गया. इसमें हॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सेलिब्रिटीज पहुंचे. वहीं, इस अवॉर्ड सेरेमनी में 'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा भी पहुंची थीं.

प्रियंका चोपड़ा ने पति संग की शिरकत प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनस के साथ इस इवेंट में शामिल हुईं. गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड सेरेमनी में प्रियंका चोपड़ा ने ब्लू कलर का ऑफ शोल्डर गाउन पहना हुआ था.

प्रियंका चोपड़ा ने दिए कई पोज प्रियंका चोपड़ा ने रेड कारपेट पर एक से बढ़कर एक पोज दिए. पैप्स के कैमरे 'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा की तरफ मुड़े थे और वह ग्लैमरस अदाएं दिखा रही थीं.

प्रियंका चोपड़ा की तस्वीरें हो रहीं वायरल गोल्डन ग्लोब 2026 के इवेंट वाली प्रियंका चोपड़ा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. प्रियंका चोपड़ा की तस्वीरों को देखकर फैंस काफी खुश हो रहे हैं.

प्रियंका चोपड़ा के अंदाज पर फिदा फैंस ग्लोडन ग्लोब अवॉर्ड सेरेमनी में पहुंची प्रियंका चोपड़ा की हर तरह चर्चा हो रही है. प्रियंका चोपड़ा की ग्लैमरस अदाएं देखकर आपके मुंह से 'छा गई देसी गर्ल' निकलेगा.

प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में जीत रहीं दिल प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड में जबरदस्त परफॉर्मेंस खास जगह बनाई थी. अब प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड इंडस्ट्री की फिल्मों और वेब सीरीज में काम करती नजर आ रही हैं.

