Golden Globes Awards में प्रियंका चोपड़ा ने दिखाया ग्लैमरस अंदाज, तस्वीरें देख कहेंगे- 'छा गई देसी गर्ल'

प्रियंका चोपड़ा ने दिखाया जलवा
बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड इंडस्ट्री तक अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जिस भी महफिल में जाती हैं वो अपने नाम कर लेती हैं. वह हाल ही में अपने पति निक जोनस के साथ गोल्डन ग्लोब 2026 में पहुंची थीं.गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड सेरेमनी में प्रियंका चोपड़ा बतौर प्रेजेंटर शामिल हुईं. उन्होंने रेड कारपेट पर पर एक से बढ़कर पोज दिए और लोगों के बीच छा गईं. प्रियंका चोपड़ा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. फैंस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस के अंदाज पर प्यारे कमेंट कर रहे हैं.