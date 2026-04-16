प्रियंका चोपड़ा कैसे बनीं 'ग्लोबल आइकन'? बचपन के सपनों से लेकर मां बनने तक, बयां की दास्तान; एक पोस्ट में समेटी दी पूरी जर्नी

प्रियंका चोपड़ा कैसे बनीं 'ग्लोबल आइकन'?

Priyanka Chopra Share Her Journey From Winning Miss World to Motherhood: 'फैशन', 'बर्फी', 'बाजीराव मस्तानी', 'अग्नीपथ' और '7 खून माफ' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाली बॉलीवुड स्टार प्रियंका चोपड़ा आज सिर्फ हिंदी सिनेमा तक ही सीमित नहीं हैं. एक्ट्रेस ने अब अपनी ग्लोबल पहचान बना ली है. वहीं अब वो जल्द ही SS राजामौली की पैन इंडिया फिल्म 'वाराणसी' में नजर आने वाली हैं. इसी बीच एक्ट्रेस का एक इमोशनल पोस्ट सामने आया है, जिसमें उन्होंने बचपन सपनों से लेकर ग्लोबल स्टार बनने तक की पूरी जर्नी फैंस के सामने खोलकर रख दी है.