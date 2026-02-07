वैलेंटाइन वीक में पति की बाहों में रोमांटिक हुईं प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस की प्यारी तस्वीरें हुईं वायरल

प्रियंका चोपड़ा ने शेयर की तस्वीरें
बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड इंडस्ट्री तक अपने एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली अदाकारा ने अब अपने पति निक जोनस के साथ की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो उनके तमाम चाहने वाले फैंस का ध्यान खींच रही हैं. इनमें वह उनके साथ रोमांटिक होते हुए नजर आ रही हैं. इसके साथ ही प्रियंका चोपड़ा ने एक काफी लंबा कैप्शन लिखा है. यहां पर प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की प्यारी तस्वीरों को देख सकते हैं.