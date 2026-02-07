वैलेंटाइन वीक में पति की बाहों में रोमांटिक हुईं प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस की प्यारी तस्वीरें हुईं वायरल

1/8





प्रियंका चोपड़ा ने शेयर की तस्वीरें बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड इंडस्ट्री तक अपने एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली अदाकारा ने अब अपने पति निक जोनस के साथ की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो उनके तमाम चाहने वाले फैंस का ध्यान खींच रही हैं. इनमें वह उनके साथ रोमांटिक होते हुए नजर आ रही हैं. इसके साथ ही प्रियंका चोपड़ा ने एक काफी लंबा कैप्शन लिखा है. यहां पर प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की प्यारी तस्वीरों को देख सकते हैं.

निक जोनस का एल्बम हुआ रिलीज प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस का नया 'एल्बम संडे' बेस्ट रिलीज हो चुका है. इसके बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ प्यारी तस्वीरें शेयर की हैं.

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की प्यारी बॉन्डिंग प्रियंका चोपड़ा के साथ उनके पति निक जोनस नजर आ रहे हैं. इस कपल की रोमांटिक तस्वीरों से पता चल रहा है कि दोनों के बीच कितनी प्यारी बॉन्डिंग है.

निक जोनस की बाहों में कोजी हुईं प्रियंका चोपड़ा प्रियंका चोपड़ा कभी अपने पति निक जोनस की बाहों में कोजी होते हुए नजर आईं, तो कभी उन पर प्यार लुटाती दिखीं. दोनों का प्यारा अंदाज फैंस को पसंद आ रहा है.

प्रियंका बोलीं- निक जैसा पार्टनर मिलना लक की बात प्रियंका चोपड़ा ने इन फोटोज के साथ प्यारा कैप्शन लिखा है. एक्ट्रेस ने बताया है कि वह बहुत लकी हैं कि उन्हें निक जोनस जैसा पार्टनर मिला है, जो उनकी खुशी का कारण बनता है.

प्रियंका ने निक को बताया जिंदगी का बेस्ट डिसीजन प्रियंका चोपड़ा ने इसके साथ ही लिखा है कि निक जोनस उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनकी इज्जत करते हैं. प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस को अपनी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन बताया है.

प्रियंका चोपड़ा ने की निक जोनस की तारीफ प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस के एल्बम को लेकर उनकी तारीफ की है. एक्ट्रेस ने कहा कि उनके पति ने हर गाने में गहराई से अपने दिल को खोलकर रख दिया है.

