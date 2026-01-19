1/8





अश्लील वीडियो से खुद को कैसे बचाएं? जरूर करें ये 5 काम 5 Important Steps To Protect Yourself from Adult Videos: इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों के बीच सिर्फ वायरल हो रहे एडल्ट वीडियोज की चर्चा है. बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कई इन्फ्लुएंसर के प्राइवेट वीडियो वायरल हुए हैं. कई लोगों के AI की मदद से भी प्राइवेट वीडियो बनाकर वायरल किए गए हैं, जिसमें 19 मिनट 34 से लेकर 6 मिनट 39 सेकंड समेत कई वीडियोज सामने आए हैं. ऐसे में अब सोशल मीडिया पर लोगों की प्राइवेट जिंदगी खतरें में आ गई हैं, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि इन चीजों से कैसे बचा जाएं? आज हम आपको ऐसे 5 तरीके बताने वाले हैं, जिसकी मदद से अब प्राइवेट वीडियो के फैल रहे स्कैम से खुद को बचा पाएंगे.

2/8





कैसे वायरल होते हैं ये एडल्ट वीडियो? अश्लील वीडियो इंटरनेट पर एक आ जाए तो उसे वायरल करके कई कंपनियां पैसा कमाने की कोशिश करती है. कहा जाता है कि कई कंपनियां ऐसी हैं, जो वायरल कंटेंट पर पैसा लगाती हैं और ये वायरल कंटेंट अश्लील वीडियो भी हो सकता है. इन पर पैसा लगाकार मुनाफा कमाया जाता है.

3/8





एडल्ट वीडियो से कैसे खाली होगा बैंक अकाउंट? अश्लील कंटेंट को देखने की जिज्ञासा लोगों के बीच बढ़ती जा रही है और इसी वजह से उनका सर्च नंबर भी गूगल पर तेजी से बढ़ता है. इसी वजह से स्कैम भी ज्यादा हो रहे हैं. कई लोग अश्लील कंटेंट का लालच देकर लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा रहे हैं. इसके लिए पहले वह किसी एक व्यक्ति के पास अश्लील वीडियो की आधी जानकारी लिंक के रूप में भेजते हैं और जैसे लिंक पर क्लिक किया जाता है तो उनकी डीटेल स्कैमर के पास पहुंच जाती है.

Advertisement

4/8





कभी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, हैक हो जाएगा फोन अश्लील कंटेंट के नाम पर चल रहे स्कैम से बचने के लिए सबसे पहले ऐसे वीडियो से दूर रहने की जरूरत हैं. फोन के व्हाट्सएप पर आए दिन अनजान नंबर से लिंक आते हैं, जिस पर आप लोग कभी क्लिक न करें. ऐसे लिंक पर क्लिक करके आपको भारी नुकसान हो सकता है. कई बार हैकर्स इस तरह पूरा फोन हैक कर लेते हैं.

5/8





एंटीवायरस और सिक्योरिटी ऐप्स का इस्तेमाल करें, एडल्ट वीडियो के खिलाफ होगा फायदा अपने फोन को हैकर्स और स्कैम से बचाने के लिए एंटीवायरस और सिक्योरिटी ऐप्स का सहारा लें. इस तरह की एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप अपने आप को और फोन को सेव रख सकते हैं.

6/8





अश्लील वीडियो के स्कैम से बचने के लिए लगातार बदले बैंकिंग पासवर्ड एडल्ट वीडियो का झांसा देकर लोग आपके फोन को हैक कर सकते हैं लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप समय समय पर अपने बैकिंग और सोशल मीडिया अकाउंट के पासवर्ड बदलते रहे. ऐसा करने से आप खुद के पैसों को सुरक्षित रख सकते हैं.

Advertisement

7/8





अश्लील वीडियो से हो सकती है जेल इन दिनों लोग अपने जान-पहचान वालों में भी एडल्ट वीडियो के लिंक शेयर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा आप लोग न करें. ऐसा करते हुए अगर आप लोग पकड़े गए तो सीधा कानूनी कार्रवाई का सामना कर सकते हैं.

8/8



