Deepika Padukone Upcoming Movies: इन फिल्मों में नजर आएंगी दीपिका पादुकोण, लिस्ट में है एक्स बॉयफ्रेंड की एक मूवी!

दीपिका पादुकोण की आने वाली मूवीज
बॉलीवुड इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने एक्टिंग की दुनिया में जब से कदम रखा है, तब से पीछे मुड़कर नहीं देखा है. उन्होंने एक से बढ़कर एक मूवीज में काम किया है. दीपिका पादुकोण की कुछ फिल्मों 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है. फैंस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस की फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं. दीपिका पादुकोण की पाइपलाइन में कई मूवीज हैं, जिन पर फैंस की निगाहें टिकी हुई हैं. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस की कौन सी मूवीज सिनेमाघरों में धमाल मचाने वाली हैं.