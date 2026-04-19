Deepika Padukone Upcoming Movies: इन फिल्मों में नजर आएंगी दीपिका पादुकोण, लिस्ट में है एक्स बॉयफ्रेंड की एक मूवी!

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दीपिका पादुकोण की आने वाली मूवीज बॉलीवुड इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने एक्टिंग की दुनिया में जब से कदम रखा है, तब से पीछे मुड़कर नहीं देखा है. उन्होंने एक से बढ़कर एक मूवीज में काम किया है. दीपिका पादुकोण की कुछ फिल्मों 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है. फैंस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस की फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं. दीपिका पादुकोण की पाइपलाइन में कई मूवीज हैं, जिन पर फैंस की निगाहें टिकी हुई हैं. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस की कौन सी मूवीज सिनेमाघरों में धमाल मचाने वाली हैं.

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फिल्म 'किंग' शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' साल 2026 में 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म 'किंग' सुहाना खान, अभिषेक बच्चन के साथ दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगी.

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फिल्म 'राका' अल्लू अर्जुन की फिल्म 'राका' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इस फिल्म की रिलीज डेट सामने नहीं आई है. फिल्म 'राका' में अल्लू अर्जुन के साथ दीपिका पादुकोण काम करती दिखाई देंगी.

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फिल्म 'पठान 2' शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान साल 2023 में आई थी और इसे काफी पसंद किया गया था. फिल्म 'पठान 2' में फिर शाहरुख खान और दीपिका पादुकण नजर आएंगे.

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फिल्म 'ब्रह्मास्त्र 2' रणबीर कपूर की 'ब्रह्मास्त्र' साल 2022 में बड़े पर्दे पर आई थी. इस फिल्म के सीक्वल का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. फिल्म 'ब्रह्मास्त्र 2' में दीपिका पादुकोण भी दिखाई देंगी.

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दीपिका पादुकोण ने इन फिल्मों से खींचे हाथ दीपिका पादुकोण ने कई मूवीज से हाथ खींच लिए हैं. वह अपनी फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' के दूसरे पार्ट के अलावा 'स्पिरिट' और 'महावतार' से पीछे हट गई हैं. दीपिका पादुकोण पहले इन फिल्मों को करने वाली थीं.

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दीपिका पादुकोण हैं प्रेग्नेंट दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि वह दोबारा से प्रेग्नेंट हैं. फैंस एक्ट्रेस को बधाई दे रहे हैं. बताते चलें कि दीपिका पादुकोण साल 2024 में एक बेटी की मां बनी थीं.

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