शादी से पहले परिणीति चोपड़ा से इस सीक्रेट जगह पर मिलते थे राघव चड्ढा, AAP नेता ने खुद किया था खुलासा

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राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा हैं पॉपुलर कपल आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सासंद राघव चड्ढा इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. दरअसल, आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में डिप्टी लीडर की पोजीशन से हटा दिया है. इसी बीच राघव चड्ढा की निजी जिंदगी की दिलचस्प बात आपको बताते हैं. गौरतलब है कि राघव चड्ढा ने बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के साथ शादी की थी. इस कपल की प्यारी तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं. राघव चड्ढा ने एक बार बताया था कि वह शादी से पहले परिणीति चोपड़ा के साथ सीक्रेट मीटिंग्स करते थे. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा था.

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अवॉर्ड फंक्शन में मिले थे राघव और परिणीति परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने एक बार एक इंटरव्यू में अपनी निजी जिदंगी से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए थे. परिणीति चोपड़ा ने पहली मुलाकात को लेकर कहा था कि इंग्लैंड में एक अवॉर्ड फंक्शन के दौरान दोनों पहली बार मिले थे. यहां पर राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा को अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था.

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राघव के फैन हैं परिणीति के दोनों भाई परिणीति चोपड़ा ने बताया था कि उन्होंने राघव चड्ढा से कहा था कि उनके दोनों भाई आपके बहुत बड़े फैन हैं. एक्ट्रेस ने बताया था कि उन्होंने राघव चड्ढा से जल्द मिलने की बात कही थी. इस पर राघव चड्ढा ने उन्हें अगले दिन की मिलने की बात कही. इसके बाद दोनों की मुलाकात हुई थी.

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राघव के बारे में परिणीति ने किया था गूगल परिणीति चोपड़ा ने बताया था कि राघव चड्ढा से मुलाकात के बाद लगा था कि ये शख्स शादी के लिए सही है. उन्होंने मीटिंग खत्म होने के बाद गूगल पर राघव चड्ढा के बारे में काफी सर्च किया था, उनकी शादी हुई है कि नहीं? उनकी उम्र कितनी है? सभी सवालों के जवाब मिल जाने के बाद तय कर लिया था कि वह राघव चड्ढा के साथ ही शादी करेंगी.

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पंजाब में परिणीति और राघव का होता था मिलन राघव चड्ढा ने शादी से पहले परिणीति चोपड़ा के साथ मुलाकात के सवाल पर जवाब दिया था. उन्होंने बताया था कि परिणीति चोपड़ा फिल्म 'चमकीला' की शूटिंग के लिए पंजाब आई थीं. वहां, उनकी पार्टी की सरकार है और वह वहां पर काम कर रहे थे. पंजाब में मिलने का सिलसिला शुरू हुआ.

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राघव और परिणीति की ऐसी होती थी मुलाकातें राघव चड्ढा ने बताया था कि वह दोनों छुप-छुपकर मिलते थे. उन्होंने बताया, 'एक बार मैंने अपने साथ के लोगों से कहा कि मैं किसी से अकेले मिलने जा रहा हूं. वहीं, परिणीति चोपड़ा ने शूटिंग खत्म करने के बाद अपनी टीम को वापस भेज दिया था. इसके बाद हम अकेले गाड़ी में गए और किसी खेत-खलिहान में मिले थे.' इस पर एक्ट्रेस ने कहा था कि वह खेत नहीं था बल्कि किसी का गार्डन था.

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राघव और परिणीति ने साल 2023 में की शादी राघव चड्ढा ने इस तरह से खुलासा किया था कि वह किस सीक्रेट स्थान पर परिणीति चोपड़ा से मिलते थे. दोनों ने शादी से पहले कभी अपने रिश्ते पर बात नहीं की. राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा ने साल 2023 के सितंबर में शादी की थी.

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