ब्लॉकबस्टर डेब्यू के बाद लगी फिल्मों की लाइन, बिना सोचे उठाया एक कदम और बर्बाद हो गया इस एक्टर का करियर

एक्टर मना रहा है 60वां जन्मदिन
बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे सितारे हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरूआत जबरदस्त तरीके से की थी लेकिन वह बहुत आगे नहीं जा सके. सिनेमा की दुनिया में एक ऐसा सितारा है, जिसकी डेब्यू फिल्म इतनी ज्यादा पसंद की गई कि मेकर्स को काफी ज्यादा फायदा हुआ. इसके बाद मेकर्स की उसके आगे लाइन लग गई और एक्टर ने एक या दो नहीं बल्कि 47 फिल्में साइन कर ली. इस एक्टर इतनी डिमांड बढ़ गई कि अधिकतर मेकर्स उसके साथ काम करना चाहते थे. लेकिन इस एक्टर ने एक गलती करके अपना करियर को बर्बाद कर लिया.