ब्लॉकबस्टर डेब्यू के बाद लगी फिल्मों की लाइन, बिना सोचे उठाया एक कदम और बर्बाद हो गया इस एक्टर का करियर

एक्टर मना रहा है 60वां जन्मदिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे सितारे हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरूआत जबरदस्त तरीके से की थी लेकिन वह बहुत आगे नहीं जा सके. सिनेमा की दुनिया में एक ऐसा सितारा है, जिसकी डेब्यू फिल्म इतनी ज्यादा पसंद की गई कि मेकर्स को काफी ज्यादा फायदा हुआ. इसके बाद मेकर्स की उसके आगे लाइन लग गई और एक्टर ने एक या दो नहीं बल्कि 47 फिल्में साइन कर ली. इस एक्टर इतनी डिमांड बढ़ गई कि अधिकतर मेकर्स उसके साथ काम करना चाहते थे. लेकिन इस एक्टर ने एक गलती करके अपना करियर को बर्बाद कर लिया.

राहुल रॉय ने अनु अग्रवाल संग किया था काम एक्टर राहुल रॉय ने साल 1990 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'आशिकी' से बॉलीवुड डेब्यू किया था. इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस अनु अग्रवाल नजर आई थीं.

राहुल रॉय की फिल्म 'आशिकी' को किया गया पसंद राहुल रॉय की डेब्यू फिल्म की जिम्मेदारी महेश भट्ट के पास थी. इस फिल्म की लव स्टोरी और प्यारे गानों ने लोगों का दिल जीत लिया. ये फिल्म लोगों के बीच छा गई थी.

राहुल रॉय को डेब्यू फिल्म के लिए मिली थी इतनी फीस राहुल रॉय को डेब्यू फिल्म 'आशिकी' के लिए 30 हजार रुपये दिए गए थे. राहुल रॉय की पॉपुलैरिटी का ये आलम था कि उनकी तुलना तीनों खान से होनी लगी थी.

राहुल रॉय को ऑफर हुईं कई फिल्में राहुल रॉय की डेब्यू फिल्म हिट होने के बाद उनका स्टारडम टॉप पर पहुंच गया. उनके पास मेकर्स की लाइन लग गई और उन्हें बैक-टू-बैक कई मूवीज ऑफर हुईं.

राहुल रॉय ने साइन कर लीं 47 मूवीज राहुल रॉय ने इन फिल्मों के ऑफर को स्वीकार कर लिया. इस तरह से राहुल रॉय ने बिना सोचे-समझे 11 दिनों में 47 फिल्में साइन कर लीं और यही उनसे गलती हो गई.

राहुल रॉय के करियर को हुआ नुकसान एक्टर की इस गलती से उनके करियर को काफी नुकसान हुआ. दरअसल, राहुल रॉय ने इतनी फिल्में साइन कर लीं लेकिन किरदार और गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दे पाए.

