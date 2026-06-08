गर्लफ्रेंड के मामले में संजय दत्त को टक्कर देता है ये बॉलीवुड एक्टर, 300 लड़कियों से रह चुका है अफेयर

बॉलीवुड एक्टर ने स्वीकार किए 300 अफेयर

बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई स्टार्स हैं, जिनका कई लड़कियों के साथ अफेयर रहा है. लेकिन बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त का अलग लेवल निकला. क्योंकि उनकी 308 गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं. साल 2018 में रिलीज हुई संजय दत्त की बायोपिक में इस बात की पुष्टि हुई थी. फिलहाल, 90 के दशक का एक एक्टर भी अपने अफेयर को लेकर चर्चा में है. इस स्टार ने स्वीकार किया है कि उसकी 300 गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं. इस तरह से ये एक्टर गर्लफ्रेंड के मामले में संजय दत्त को टक्कर देता है. आइए जानते हैं कि ये बॉलीवुड एक्टर कौन है?