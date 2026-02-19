Reporters के विवादित 'स्मूच' सीन पर सालों बाद Rajeev Khandelwal ने खोला बड़ा राज, कहा- 'एक घमंडी आदमी ने सोचा...'

1/8





Reporters के विवादित 'स्मूच' सीन पर सालों बाद Rajeev Khandelwal ने खोला बड़ा राज Rajeev Khandelwal: छोटे पर्दे से घर-घर में पहचान बनाने वाले एक्टर राजीव खंडेलवाल (Rajeev Khandelwal) इन दिनों अपनी हालिया रिलीज कोर्टरूम ड्रामा सीरीज 'अमर विश्वास' (Amar Viswas) को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच राजीव ने एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने अपने करियर, स्क्रिप्ट और अपनी फैन फॉलोइंग के साथ-साथ 2015 के पॉपुलर शो 'रिपोर्टर्स' (Reporters) के चर्चित 'किसिंग सीन' के बारे में भी खुलकर बात की.

2/8





बोल्ड सीन करने के लिए खुद को कैसे मनाया? इस पॉपुलर टीवी सीरियल में राजीव खंडेलवाल (Rajeev Khandelwal Web Series) के साथ एक्ट्रेस कृतिका कामरा नजर आई थीं और इसमें दोनों का एक 'स्मूच' सीन था जो काफी समय तक चर्चा में बना रहा था. वहीं जब इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि, टीवी पर इतना बोल्ड सीन करने के लिए उन्होंने खुद को कैसे मनाया?

3/8





राजीव खंडेलवाल ने क्यों किया था 'स्मूच' सीन? इस पर एक्टर ने बड़ी ही सहजता से मुस्कुराते हुए खुद को 'ट्रेंडसेटर' बताया. उन्होंने इस सीन के पीछे की सोच को समझाते हुए कहा, 'असल में मैंने वो सीन इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था कि उस एक 'किस' के बदले जो 'थप्पड़' पड़ेगा, वो पूरे शो का माहौल सेट कर देगा. जिससे तुरंत समझ आ जाएगा ये किरदार कौन हैं और कैसे है?'

Advertisement

4/8





'बेब्स मैं तुम्हें किस करने जा रहा हूं' उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगा कि ये बहुत ही शानदार आइडिया है, क्योंकि कभी-कभी आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती.' उन्होंने शो के बारे में बताते हुए कहा, 'एक घमंडी आदमी ने सोचा कि मैं इतना हैंडसम हूं, इतनी पावरफुल पोजीशन पर हूं कि, बेब्स मैं तुम्हें किस करने जा रहा हूं. लेकिन वो लड़की कहती है कि, मुझे तुम्हारी पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे थप्पड़ जड़ देती है. बस, यहीं से शो की असली कहानी शुरू हो जाती है.'

5/8





इस सीन को करने में सहज थे राजीव खंडेलवाल वहीं जब उनसे पूछा गया कि, क्या आपको इस सीन को करने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आपकी को-स्टार कृतिका कामरा थीं? इस पर राजीव ने हंसते हुए कहा, 'बिल्कुल, मैं एक खूबसूरत महिला को किस कर रहा था, तो मुझे भला क्या शिकायत होती? मुसे जितना किस करने में दिक्कत नहीं थी, उतनी ही थप्पड़ खाने में भी कोई परेशानी नहीं थी.'

6/8





क्या था इस सीन के पीछे का मैसेज? राजीव का कहना था कि, 'मुझे पता था कि, मुझे थप्पड़ पड़ना ही चाहिए. मेरा जमीर जाग रहा था और मुझे पता था कि मैं काम ही थप्पड़ खाने वाला कर रहा हूं.' उन्होंने ये भी साफ किया था कि, 'शो में ये किस उन महिलाओं के लिए एक मैसेज था, कि वर्कप्लेस पर किसी भी तरह के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और इसीलिए सीन में कृतिका उन्हें थप्पड़ मारती हैं.'

Advertisement

7/8





क्यों पॉपुलर था 'रिपोर्टर्स'? आपको बात दें कि, सोनी टीवी पर आने वाला 'रिपोर्टर्स' साल 2015 में बेहद पॉपुलर शो था. गोल्डी बहल के निर्देशन में बना ये न्यूजरूम ड्रामा उस दौर के घिसे-पिटे 'सास बहू' सीरियल्स से काफी अलग और रिफ्रेशिंग था, जिसकी वजह से ये न सिर्फ पसंद किया गया बल्कि काफी पॉपुलर भी था.

8/8



