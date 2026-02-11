कौन हैं Rajpal Yadav की दूसरी पत्नी राधा? लंबाई के चक्कर में होती हैं ट्रोल, कपल के बीच उम्र का अंतर कर देगा हैरान

कौन है राजपाल यादव की पत्नी राधा? हाइट के चक्कर में होती हैं ट्रोल
Rajpal Yadav Lovelife: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव इन दिनों दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं. राजपाल यादव पर 5 करोड़ का लोन है और चेक बाउंस की वजह से उन्हें जेल की हवा खानी पड़ रही हैं. सोशल मीडिया पर राजपाल यादव छाए हुए हैं. हर कोई उनके करियर के बारे में पढ़ रहा है लेकिन आज हम आपको उनकी निजी जिंदगी के बारे में बताते हैं, जो काफी सिंपल और स्वीट हैं. राजपाल यादव की फैमिली लाइमलाइट से दूर रहती हैं और उनकी पत्नी खूबसूरती में किसी से कम नहीं हैं. आइए आपको राजपाल यादव की पत्नी के बारे में बताते हैं.