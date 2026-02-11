कौन हैं Rajpal Yadav की दूसरी पत्नी राधा? लंबाई के चक्कर में होती हैं ट्रोल, कपल के बीच उम्र का अंतर कर देगा हैरान

1/8





कौन है राजपाल यादव की पत्नी राधा? हाइट के चक्कर में होती हैं ट्रोल Rajpal Yadav Lovelife: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव इन दिनों दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं. राजपाल यादव पर 5 करोड़ का लोन है और चेक बाउंस की वजह से उन्हें जेल की हवा खानी पड़ रही हैं. सोशल मीडिया पर राजपाल यादव छाए हुए हैं. हर कोई उनके करियर के बारे में पढ़ रहा है लेकिन आज हम आपको उनकी निजी जिंदगी के बारे में बताते हैं, जो काफी सिंपल और स्वीट हैं. राजपाल यादव की फैमिली लाइमलाइट से दूर रहती हैं और उनकी पत्नी खूबसूरती में किसी से कम नहीं हैं. आइए आपको राजपाल यादव की पत्नी के बारे में बताते हैं.

कौन हैं राजपाल यादव की दूसरी पत्नी राधा राजपाल यादव ने अपनी जिंदगी में दो शादियां कीं. उनकी पहली पत्नी का नाम करुणा था और इसके बाद अभिनेता ने राधा से शादी की. राजपाल को पहली शादी से एक बेटी हुई जिसका नाम ज्योति है और दूसरी शादी से दो बेटियां हर्षिता और रेहांशी हुईं.

राजपाल यादव ने क्यों की दूसरी शादी? राजपाल यादव ने अपनी पहली पत्नी को छोड़ा नहीं था बल्कि उनकी पहली पत्नी करुणा की बेटी ज्योति को जन्म देते हुए मौत हो गई थी, जिसके बाद राजपाल यादव टूट गए थे, लेकिन उन्होंने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला लिया.

क्या करती हैं राजपाल यादव की पत्नी राजपाल यादव की पत्नी राधा कनाडा की रहने वाली हैं लेकिन साल 2003 में शादी के बाद वह इंडिया शिफ्ट हो गईं. राधा बहुत ही सिंपल जिंदगी जीती हैं. वह हाउसवाइफ हैं और अपने पति, बेटियां और घर का ध्यान रख रही हैं.

राजपाल यादव की पत्नी राधा क्यों होती हैं ट्रोल राजपाल यादव की पत्नी लाइमलाइट से पूरी तरह दूर रहती हैं लेकिन फिर भी ट्रोल्स के निशाने पर आ जाती हैं. कम ही लोग जानते हैं कि राजपाल यादव की पत्नी राधा काफी लंबी हैं. रराजपाल की हाइट जहां 5 फीट 2 इंच के हैं, वहीं उनकी पत्नी राधा की हाइट 5 फीट 3 इंच है. इस वजह से वह कई बार ट्रोल हुई हैं.

राजपाल यादव और राधा में कौन हैं बड़ा? राजपाल यादव और राधा के बीच उम्र का काफी बड़ा अंतर हैं. अभिनेता अपनी पत्नी से लगभग 9 साल बड़े हैं. वह 54 साल के हैं. हालांकि, दोनों अपनी समझ से इस अंदर को रिश्ते के बीच नहीं आने देते हैं.

राजपाल यादव का करियर राजपाल यादव ने हिंदी सिनेमा की कई हिट फिल्मों में काम किया है. वह कभी लीड एक्टर के तौर पर नहीं चले, लेकिन साइड कैरेक्टर में भी वह कमाल कर देते हैं. वह एक और एक ग्यारह, मुझसे शादी करोगी, वक्त: द रेस अगेंस्ट टाइम, फिर हेरा फेरी, पार्टनर, भूल भुलैया, भूतनाथ, क्रेजी 4, कृष 3 जैसे कई फिल्मों में काम किया है.

