47 में तीसरी शादी? 2 तलाक लेकर भी नहीं है इस एक्ट्रेस को चैन, अब फिर डाली किसी और के पति पर 'गंदी' नजर

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47 में तीसरी शादी? 2 तलाक लेकर भी नहीं है इस एक्ट्रेस को चैन बॉलीवुड और टीवी की दुनिया में रिश्तों का बनना और बिगड़ना कोई बड़ी बात नहीं है. अक्सर सितारे तलाक लेकर किसी और के साथ जिंदगी बिताते हैं. आज भी हम एक ऐसी ही अदाकारा के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 2 बार तलाक लेकर बैठी है. 2 बर तलाक लेने के बाद भी इस हसीना का दिल नहीं भरा है. अब इस अदाकारा को तीसरी बार शादी करनी है. इस बार इस एक्ट्रेस का दिल एक तलाकशुदा पर आया है जो कि किसी जमाने में किसी और का पति था. यहां हम बात कर रहे हैं टीवी की ड्रामा क्वीन Rakhi Sawant के बारे में जो कि इस समय सुर्खियों में बनी हुई हैं.

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किसके प्यार में गिरीं Rakhi Sawant राखी सावंत ने टील मसाला से बात करते हुए कहा, मेरे मन में राकेश बापट के लिए फीलिंग्स हैं. वन साइडेड ही सही मेरे मन में कुछ तो है. ये ओवरथिंकिंग नहीं है बल्कि सच है. मैंने फील किया है.

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राकेश बापट के लिएए Rakhi Sawant ने कही ये बात राखी सावंत ने आगे कहा, मेरे बिग बॉस में जाते ही राकेश बापट ने कहा था कि तुम अच्छी हो. उसकी इन बातों ने दिल में एक जगह बना दी है जो कि फिलहाल खाली है. बाद में उसने अपने शब्द वापस ले लिए.

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बिग बॉस मराठी में Rakhi Sawant ने मचाया बवाल आपको बता दें कुछ समय पहले ही Rakhi Sawant को बिग बॉस मराठी में जाने का मौका मिला था. वहां से आने के बाद ही Rakhi Sawant ने दावा किया है कि वो राकेश बापट के साथ शादी करने के लिए तैयार हैं.

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आए दिन कोई न कोई कांड करती रहती हैं Rakhi Sawant आपको बता दें ऐसी ही हकतों की वजह से Rakhi Sawant आए दिन सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. Rakhi Sawant को कॉन्ट्रोवर्सी में रहने में अब मजा आता है.

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फैंस का Rakhi Sawant ने कर रखा है दिमाग खराब Rakhi Sawant की हरकतें ऐसी हैं जिनको देखकर फैंस का दिमाग भी खराब हो जाता है. इस बार भी Rakhi Sawant के प्रपोजल ने फैंस को सदमा दे दिया है.

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फेम पाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं Rakhi Sawant कहना गलत नहीं होगा कि Rakhi Sawant कुछ देर का फेम पाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं. Rakhi Sawant को तलाकशुदा राकेश बापट की पत्नी भी बनने को राजी हो गईं.

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