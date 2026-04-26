47 में तीसरी शादी? 2 तलाक लेकर भी नहीं है इस एक्ट्रेस को चैन, अब फिर डाली किसी और के पति पर 'गंदी' नजर

47 में तीसरी शादी? 2 तलाक लेकर भी नहीं है इस एक्ट्रेस को चैन
बॉलीवुड और टीवी की दुनिया में रिश्तों का बनना और बिगड़ना कोई बड़ी बात नहीं है. अक्सर सितारे तलाक लेकर किसी और के साथ जिंदगी बिताते हैं. आज भी हम एक ऐसी ही अदाकारा के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 2 बार तलाक लेकर बैठी है. 2 बर तलाक लेने के बाद भी इस हसीना का दिल नहीं भरा है. अब इस अदाकारा को तीसरी बार शादी करनी है. इस बार इस एक्ट्रेस का दिल एक तलाकशुदा पर आया है जो कि किसी जमाने में किसी और का पति था. यहां हम बात कर रहे हैं टीवी की ड्रामा क्वीन Rakhi Sawant के बारे में जो कि इस समय सुर्खियों में बनी हुई हैं.