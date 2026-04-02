Ramayana Cast Fees: राम या रावण... किस पर मेहरबान हुईं लक्ष्मी माता, जानिए 4000 करोड़ में किसे मिला कितना?

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Ramayana के लिए किस सितारे को मिली कितनी फीस रणबीर कपूर फिल्म रामायण के जरिए बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं. आज हनुमान जयंती के मौके पर उनकी मचअवेटेड फिल्म रामायण का टीजर रिलीज कर दिया गया. इस टीजर में मेकर्स ने भगवान राम का लुक जमाने को दिखाया. फिल्म में रणबीर कपूर के अलावा और भी कई दिग्गज कलाकार नजर आने वाले हैं. यही वजह है जो अभी से फिल्म को लेकर बज्ज बनने लगा है. नितिश तिवारी ने 4000 करोड़ रुपए खर्च करके इस फिल्म को बनाया है. लोग फिल्म रामायण से जुड़ी बातें जानने की कोशिश कर रहे हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको फिल्म रामायण की कास्ट की फीस के बारे में बताने जा रहे हैं.

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रणबीर कपूर को मिली है इतनी रकम रामायण में रणबीर कपूर राम बनकर सबके दिलों में राज करने वाले हैं. दोनों फिल्मों में राम बनने के लिए रणबीर कपूर ने करीब 150 करोड़ रुपए फीस चार्ज की है.

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साई पल्लवी की भी चमकी किस्मत खबरों की मानें तो रामायण में काम करने के लिए नितिश तिवारी ने साई पल्लवी को दोनों फिल्मों के लिए 12 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है. ये अपने आप में एक बड़ी रकम है.

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रावण बनकर इतने नोट छापेंगे यश रावण बनकर यश भी मोटी कमाई करने वाले हैं. बताया जा रहा है कि रामायण में रावण बनने के लिए यश ने 100 करोड़ रुपए लिए हैं. जबकि पहले पार्ट में उनका ज्यादा रोल भी नहीं होने वाला है.

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हनुमान बने सनी देओल वसूलेंगे इतनी कीमत रामायण के टीजर में रणबीर कपूर के साथ सनी देओल नहीं दिखे. हालांकि फिल्म में उनकी फीस का खुलासा हो चुका है. दोनों फिल्मों के लिए सनी देओल ने 40 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं.

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रवि दुबे की क्या है फीस? बताया जा रहा है कि रवि दुबे को फीस के तौर पर 2-4 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं. फिल्म में वो लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं. फिल्म के टीजर के एक सीन में रवि दुबे की झलक भी देखने को मिली है.

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जानिए क्या है काजल अग्रवाल की फीस रामायण में साउथ सुपरस्टार काजल अग्रवाल भी नजर आएंगी. रामायण के जरिए काजल अग्रवाल मंदोदरी बनकर एक बार फिर से बॉलीवुड में तगड़ा कमबैक करने वाली हैं. बताया जा रहा है कि इस फिल्म के लिए काजल अग्रवाल की फीस का खुलासा नहीं किया गया है.

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