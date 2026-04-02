Ramayana Cast Fees: राम या रावण... किस पर मेहरबान हुईं लक्ष्मी माता, जानिए 4000 करोड़ में किसे मिला कितना?

Ramayana के लिए किस सितारे को मिली कितनी फीस
रणबीर कपूर फिल्म रामायण के जरिए बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं. आज हनुमान जयंती के मौके पर उनकी मचअवेटेड फिल्म रामायण का टीजर रिलीज कर दिया गया. इस टीजर में मेकर्स ने भगवान राम का लुक जमाने को दिखाया. फिल्म में रणबीर कपूर के अलावा और भी कई दिग्गज कलाकार नजर आने वाले हैं. यही वजह है जो अभी से फिल्म को लेकर बज्ज बनने लगा है. नितिश तिवारी ने 4000 करोड़ रुपए खर्च करके इस फिल्म को बनाया है. लोग फिल्म रामायण से जुड़ी बातें जानने की कोशिश कर रहे हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको फिल्म रामायण की कास्ट की फीस के बारे में बताने जा रहे हैं.