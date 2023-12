आमिर खान के 2000 करोड़ क्लब में मारी रणबीर कपूर ने सेंध, इन 10 सितारों ने दीं सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्में Top 10 Bollywood stars with overall collection till now: बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) जल्दी ही 2000 करोड़ में सुपरस्टार आमिर खान (Aamir Khan) के रिकॉर्ड को धराशायी करने वाले हैं। जबकि, अक्षय कुमार (Akshay Kumar) उनसे फिलहाल कोसों दूर हैं। देखें पूरी लिस्ट।