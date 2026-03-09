Photos: 49 साल में पिता बनेंगे रणदीप हुड्डा, पत्नी लिन लैशराम ने कराया मैटरनिटी फोटोशूट

1/8





रणदीप और लिन की प्यारी फोटोज हुईं वायरल बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने साल 2023 में मॉडल और एक्ट्रेस लिन लैशराम के साथ शादी की थी. इस कपल ने बीते साल 2025 में अनाउंस किया था वो पहले बच्चे का स्वागत करने वाले हैं. रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम जल्द ही माता-पिता बनने वाले हैं. इसी बीच इस कपल ने अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो फैंस का ध्यान खींच रही हैं. दरअसल, रणदीप हुड्डा की पत्नी लिन लैशराम ने मैटरनिटी फोटोशूट करवाया है और इसकी झलक दिखाई है. दोनों की प्यारी तस्वीरों को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं.

रणदीप और लिन ने शेयर की तस्वीरें रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. लिन लैशराम ने अपने पति रणदीप हुड्डा के साथ फोटोशूट करवाया है.

लिन लैशराम ने कराया फोटोशूट लिन लैशराम अपने पहले बच्चे को जन्म देने के लिए एक्साइटेड हैं और उन्होंने बेबी बंप फ्लॉन्ट किया है. लिन लैशराम का मैटरनिटी फोटोशूट काफी पसंद किया जा रहा है.

रणदीप ने लिन के साथ दिए पोज रणदीप हुड्डा ने अपनी पत्नी लिन लैशराम के साथ फोटोशूट में पूरा साथ दिया है. रणदीप हुड्डा ने लिन लैशराम के बेबी बंप पर हाथ रखते हुए पोज दिया.

रणदीप और लिन की तस्वीरें की जा रहीं पसंद रणदीप हुड्डा और लिन लिशराम की प्यारी स्माइल काफी पसंद की जा रही है. दोनों के फैंस अपने पसंदीदा सितारों की तरफ से खुशखबरी सुनने के लिए उत्सुक हैं.

रणदीप और लिन ने साल 2023 में की शादी रणदीप हुड्डा और लिन लिशराम के रिश्ते की बात करें तो दोनों साल 2022 में इंस्टाग्राम पर अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया था. इसके एक साल बाद रणदीप हुड्डा और लिन लिशराम ने शादी कर थी.

लिन लिशराम का बॉलीवुड डेब्यू रणदीप हुड्डा की पत्नी लिन लिशराम के करियर पर नजर डालें तो उन्होंने साल 2007 में आई फिल्म 'ओम शांति ओम' से डेब्यू किया था. इस फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था.

