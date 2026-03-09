Photos: 49 साल में पिता बनेंगे रणदीप हुड्डा, पत्नी लिन लैशराम ने कराया मैटरनिटी फोटोशूट

रणदीप और लिन की प्यारी फोटोज हुईं वायरल
बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने साल 2023 में मॉडल और एक्ट्रेस लिन लैशराम के साथ शादी की थी. इस कपल ने बीते साल 2025 में अनाउंस किया था वो पहले बच्चे का स्वागत करने वाले हैं. रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम जल्द ही माता-पिता बनने वाले हैं. इसी बीच इस कपल ने अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो फैंस का ध्यान खींच रही हैं. दरअसल, रणदीप हुड्डा की पत्नी लिन लैशराम ने मैटरनिटी फोटोशूट करवाया है और इसकी झलक दिखाई है. दोनों की प्यारी तस्वीरों को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं.