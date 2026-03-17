भोजपुरी की इन एक्ट्रेसेस ने वेब सीरीज में किया काम, एक्टिंग से उड़ाया था गर्दा

भोजपुरी एक्ट्रेसेस की वेब सीरीज
भोजपुरी इंडस्ट्री को अब क्षेत्रीय सिनेमा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि विदेशों में इसकी चर्चा हो रही है. भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाले सितारे ना सिर्फ टीवी बल्कि बॉलीवुड और साउथ फिल्मों में नजर आ रहे हैं. यहां तक कि वेब सीरीज में भी भोजपुरी स्टार्स को देखा जा रहा है. इस तरह से भोजपुरी सिनेमा के सितारे काफी पॉपुलर हो गए हैं. इसी बीच जानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री की किन एक्ट्रेसेस ने वेब सीरीज में काम किया है. वहीं, इन एक्ट्रेस की वेब सीरीज को किन ओटीटी पर देखा जा सकता है.