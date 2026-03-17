भोजपुरी की इन एक्ट्रेसेस ने वेब सीरीज में किया काम, एक्टिंग से उड़ाया था गर्दा

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भोजपुरी एक्ट्रेसेस की वेब सीरीज भोजपुरी इंडस्ट्री को अब क्षेत्रीय सिनेमा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि विदेशों में इसकी चर्चा हो रही है. भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाले सितारे ना सिर्फ टीवी बल्कि बॉलीवुड और साउथ फिल्मों में नजर आ रहे हैं. यहां तक कि वेब सीरीज में भी भोजपुरी स्टार्स को देखा जा रहा है. इस तरह से भोजपुरी सिनेमा के सितारे काफी पॉपुलर हो गए हैं. इसी बीच जानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री की किन एक्ट्रेसेस ने वेब सीरीज में काम किया है. वहीं, इन एक्ट्रेस की वेब सीरीज को किन ओटीटी पर देखा जा सकता है.

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रानी चटर्जी की वेब सीरीज 'मस्तराम' एक्ट्रेस रानी चटर्जी ने एमएक्स प्लेयर की वेब सीरीज 'मस्तराम' में काम किया है. इस वेब सीरीज में उन्होंने हद से ज्यादा ग्लैमरस सीन दिए हैं. भोजपुरी एक्ट्रेस के इन सीन की अक्सर चर्चा होती रहती है.

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मोनालिसा की वेब सीरीज 'रात्रि के यात्री 2 भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा ने टीवी इंडस्ट्री के साथ ही वेब सीरीज में काम किया है. उन्होंने वेब सीरीज 'रात्रि के यात्री 2' में काम किया है. इस वेब सीरीज को हंगामा ओरिजिनल्स पर देखा जा सकता है.

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मोनालिसा की वेब सीरीज 'धप्पा' मोनालिसा ने वेब सीरीज 'धप्पा' में भी अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया है. मल्टीस्टारर वेब सीरीज 'धप्पा' को देखने के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म हंगामा प्ले पर जाना पड़ेगा.

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आम्रपाली दुबे की वेब सीरीज 'पूर्वांचल' भोजपुरी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने फिल्मों के साथ ही वेब सीरीज में काम किया है. आम्रपाली दुबे ने ओटीटी प्लेटफॉर्म चौपाल की वेब सीरीज 'पूर्वांचल' में काम किया है.

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गुंजन पंत की वेब सीरीज 'बल्ली वर्सेज बिरजू' एक्ट्रेस गुंजन पंत भोजपुरी सिनेमा की चर्चित अभिनेत्री हैं. उन्होंने वेब सीरीज में भी काम किया है. गुंजन पंत वेब सीरीज 'बल्ली वर्सेज बिरजू' में एक्टिंग करते नजर आई हैं.

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