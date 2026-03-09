Dhurandhar 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से हिलेगा इन 4 सितारों का सिंहासन, रणवीर सिंह की फिल्म बनाएगी इतिहास?

1/11





Dhurandhar 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से हिलेगा इन 4 सितारों का सिंहासन Dhurandhar 2: हर शुक्रवार को थिएटर्स में कोई न कोई नई फिल्म लगती है, इनमें से कुछ फ्लॉप होती है, तो कुछ हिट या सेमी हिट होती है. वहीं कुछ ही मूवीज ऐसी होती हैं, जो ब्लॉकबस्टर हो. लेकिन जब बात रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के 'हम्जा' अवतार की हो तो अच्छे-अच्छों के सिंहासन डोलने लगते हैं. रणवीर सिंह की मच अवेटेड फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) ने 2025 में 1300 करोड़ की कमाई कर एक नया रिकॉर्ड बनाया था.

ओपनिंग डे पर कितना कमा सकती है 'धुरंधर 2'? वहीं अब इस फिल्म का सीक्वल यानी 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) रिलीज को तैयार है. 19 मार्च 2026 को ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी. हाल ही में मूवी की एडवांस बुकिंग शुरू की गई है. ऐसे में 'धुरंधर 2' की एडवांस बुकिंग (Dhurandhar 2 Advance Booking) को देखते हुए फिल्म क्रिटिक और ट्रेड एनालिस्ट का कहना है कि, पहले दिन ये पिक्चर कई भाषाओं में 85 से 90 करोड़ रुपए तक का कलेक्शन कर सकती है.

7 फिल्मों के लिए खतरा बन सकती है 'धुरंधर 2' अगर ट्रेड एनालिस्ट्स और फिल्म क्रिटिक्स का ये अनुमान सही साबित होता है, तो ओपनिंग डे के मामले में रणवीर सिंह की ये फिल्म शाहरुख खान से लेकर आमिर खान तक सुपरस्टार्स की 7 फिल्मों को पीछे छोड़ देगी और बॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनर बन जाएगी. तो चलिए जानते हैं लिस्ट में कौन-कौन सी फिल्में शामिल हैं.

क्या टूटेगा आमिर खान की फिल्म का रिकॉर्ड? आमिर खान की फिल्म 'ठग्स ऑफ हिंदुस्तान' (Thugs of Hindostan) साल 2018 में रिलीज हुई थी. इस मूवी ने हिंदी, तमिल और तेलुगू भाषाओं को मिलाकर ओपनिंग डे पर 51 करोड़ रुपए की कमाई की थी. हालांकि, ये मूवी फ्लॉप हुई थी लेकिन ओपनिंग डे पर इसने बंपर कमाई की थी.

कितनी भाषाओं में रिलीज हुई थी War? लिस्ट में दूसरा नाम हैंडसम हंक ऋतिक रोशन का शामिल है. साल 2019 में आई फिल्म 'वॉर' (War) हिंदी के साथ तमिल और तेलुगू भाषा में भी रिलीज हुई थी और इसने पहले दिन 52 करोड़ रुपए का कारोबार किया था.

Stree 2 ने की थी जबरदस्त कमाई इस लिस्ट में सुपरस्टार्स के साथ-साथ सुपर एक्ट्रेस का नाम भी शामिल है. साल 2024 में आई श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म 'स्त्री 2' (Stree 2) ने पहले दिन 52 करोड़ रुपए का कारोबार किया था. इस मूवी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन किया था.

War 2 का फर्स्ट डे कलेक्शन कितना था? साल 2025 में रिलीज हुई ऋतिक रोशन की फिल्म 'वॉर 2' (War 2 ) ने भी ओपनिंग डे पर बपंर कमाई थी. ये एक पैन इंडिया फिल्म थी, जिसने रिलीज के पहले दिन 52 करोड़ रुपए अपने नाम किए थे.

कितना था Pathan का पहले दिन कलेक्शन? बॉलीवुड के धुरंधर एक्टर शाहरुख खान की साल 2023 में आई फिल्म 'पठान' (Pathan) हिंदी के साथ-साथ तमिल और तेलुगू में रिलीज हुई थी. इसने भी जबरदस्त ओपनिंग की थी. 'पठान' ने पहले दिन 57 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

Animal ने रचा था इतिहास वहीं साल 2023 में रिलीज हुई रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'एनिमल' (Animal) ने उस साल बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए इतिहास रच दिया था. इस मूवी ने पहले ही दिन 64 रुपए का कलेक्शन किया था.

Jawan का ओपनिंग डे कलेक्शन कितना था? साल 2023 में एक और रिकॉर्ड तोड़ फिल्म रिलीज हुई थी और वो थी शाहरुख खान स्टारर 'जवान' (Jawan) ये एक पैन इंडिया मूवी थी, जिसे कई भाषाओं में रिलीज किया गया था और इसने ओपनिंग डे पर 75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

