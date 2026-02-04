Dhurandhar 2 Story: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' में दिखाई जाएगी ये कहानी, ल्यारी में इस अंदाज में दिखेगा 'हमजा' और…!

1/8





फिल्म 'धुरंधर' 19 मार्च को होगी रिलीज डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' में जब से बताया गया था कि दूसरा पार्ट भी आएगा, तब से इसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. फिल्म 'धुरंधर 2' सिनेमाघरों में 19 मार्च को दस्तक देने वाली है. फिल्म 'धुरंधर 2' का टीजर रिलीज कर दिया गया है. इस फिल्म के टीजर को काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म के टीजर के काफी कुछ क्लियर हो गया कि दूसरे पार्ट में क्या दिखाया जाएगा. फिल्म 'धुरंधर' में ही फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर हिंट मिल गया था लेकिन अब इसके टीजर से कहानी की साफ तस्वीर देखने को मिल रही है.

फिल्म 'धुरंधर' के टीजर में काफी बातें हुईं क्लियर फिल्म 'धुरंधर 2' का टीजर में दिखाया जाता है कि रणवीर सिंह की जबरदस्त एंट्री होती है. इसके साथ ही ये बात भी क्लियर हो जाती है कि दूसरे पार्ट में रणवीर सिंह के किरदार हमजा अल मजारी के अतीत पर फोकस किया जाएगा.

हमजा अल मजारी का दिखाया जाएगा अतीत फिल्म 'धुरंधर' में दिखाया जाता है कि हमजा अल मजारी पाकिस्तान में है लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि वह किस तरह पड़ोसी देश में कैसे पहुंचा. वहीं, उसके फैमिली बैकग्राऊंड में के बारे में कुछ नहीं दिखाया जाता है. हालांकि, फिल्म 'धुरंधर' के लास्ट में हमजा अल मजारी के अतीत की झलक देखने को मिलती है.

हमजा अल मजारी की ट्रेनिंग पर होगा फोकस फिल्म 'धुरंधर 2' के टीजर से ये बात साफ पता चलती है कि इस बात से पर्दा उठेगा कि जसकीरत सिंह रंगी किस तरह से हमजा अल मजारी बना. यानी उसकी ट्रेनिंग कैसे हुई और फिर वह पाकिस्तान कैसे पहुंचा.

हमजा अल मजारी बनेगा बलूचों का सरदार फिल्म 'धुरंधर 2' का टीजर इस बात की झलक देखने को मिली कि रहमान डकैत को मारने के बाद हमजा बलूचों का सरदार बनता है. फिल्म के टीजर में देखने को मिलता है कि फिल्म के पहले पार्ट में बलूचों के बीच जहां रहमान डकैत जाते थे, वहीं हमजा नजर आता है.

फिल्म 'धुरंधर' में दिखेगा हमजा का खतरनाक अंदाज फिल्म 'धुरंधर 2' में देखने को मिलेगा कि हमजा अल मजारी ल्यारी में और भी ज्यादा खतरनाक अंदाज में नजर आएगा और बलूचों के बीच जलवा कायम करेगा.

फिल्म 'धुरंधर' के टीजर में नहीं दिखा रहमान डकैत रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के टीजर में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन की झलक देखने को मिलती है. लेकिन अक्षय खन्ना नजर नहीं आते हैं.

