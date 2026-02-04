Dhurandhar 2 Story: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' में दिखाई जाएगी ये कहानी, ल्यारी में इस अंदाज में दिखेगा 'हमजा' और…!

फिल्म 'धुरंधर' 19 मार्च को होगी रिलीज
डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' में जब से बताया गया था कि दूसरा पार्ट भी आएगा, तब से इसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. फिल्म 'धुरंधर 2' सिनेमाघरों में 19 मार्च को दस्तक देने वाली है. फिल्म 'धुरंधर 2' का टीजर रिलीज कर दिया गया है. इस फिल्म के टीजर को काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म के टीजर के काफी कुछ क्लियर हो गया कि दूसरे पार्ट में क्या दिखाया जाएगा. फिल्म 'धुरंधर' में ही फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर हिंट मिल गया था लेकिन अब इसके टीजर से कहानी की साफ तस्वीर देखने को मिल रही है.