'धुरंधर 2' को नंबर 1 का ताज हासिल करने के लिए इन रिकॉर्ड को देनी होगी मात, रणवीर सिंह के आगे है कड़ी चुनौती

1/8





फिल्म 'धुरंधर 2' को इन रिकॉर्ड से पाना होगा पार बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को रिलीज होने में 8 दिन बचे हैं. इस फिल्म को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है. फिल्म के पेड प्रीव्यू की एडवांस बुकिंग हो रही है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के महंगे टिकट होने के बावजूद जमकर बुकिंग हो रही है. इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म का कितना ज्यादा क्रेज है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बंपर कलेक्शन करने वाली है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को भारत की नंबर 1 मूवी बनने के लिए ये 5 बड़े रिकॉर्ड तोड़ने पड़ेंगे.

2/8





फिल्म 'पुष्पा 2' ने पहले दिन उड़ाया था गर्दा फिल्म 'धुरंधर 2' को ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा. फिल्म 'पुष्पा 2' ने भारत में 191 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था.

3/8





फिल्म 'पुष्पा 2' का फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन रणवीर सिंह को फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन में अल्लू अर्जुन को मात देनी पड़ेगी. भारत में फिल्म 'पुष्पा 2' ने पहले वीकेंड पर 354 करोड़ रुपये की कमाई की थी और 'धुरंधर 2' को इससे ज्यादा का कलेक्शन करना पड़ेगा.

Advertisement

4/8





फिल्म 'बाहुबली 2' का दिखा जलवा प्रभास की फिल्म 'बाहुबली 2' ने भारत में 1429 करोड़ रुपये की कमाई की थी. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए इससे ज्यादा कमाई करनी होगी.

5/8





फिल्म 'दंगल' ने विदेश में किया कमाल आमिर खान की फिल्म 'दंगल' को विदेश में काफी पसंद किया गया था. आमिर खान की फिल्म 'दंगल' ने विदेश में 1535 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

6/8





फिल्म 'दंगल' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन आमिर खान की फिल्म 'दंगल' वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 2070 करोड़ रुपये की कमाई की है. फिल्म 'धुरंधर 2' को ये रिकॉर्ड भी तोड़ना पड़ेगा.

Advertisement

7/8





फिल्म 'धुरंधर 2' 19 मार्च को होगी रिलीज रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' सिनेमाघरों में 19 मार्च को रिलीज होने वाली है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है.

8/8



