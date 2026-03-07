Dhurandhar 2 Dialogues: 'धुरंधर 2' में किलर एक्शन ही नहीं, धांसू डायलॉग भी लाएंगे तबाही

1/8





फिल्म 'धुरंधर 2' का ट्रेलर हो चुका है रिलीज रणवीर सिंह समेत कई बॉलीवुड सितारों से सजी फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर लोग बेसब्र हो रही हैं. फिल्म के बड़े पर्दे पर आने से 12 दिन पहले इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. इस फिल्म के ट्रेलर जमकर मारकाट दिखाया गया है. वहीं, फिल्म के ट्रेलर के जबरदस्त डायलॉग लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. कुल मिलाकर फिल्म 'धुरंधर 2' का ट्रेलर काफी पसंद किया जा रहा है. आइए जानते हैं कि 19 मार्च को सिनेमाघरों में रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' में कौन से डायलॉग लोगों को आकर्षित करने वाले हैं.

2/8





फिल्म 'धुरंधर 2' का किया जा रहा इंतजार फिल्म 'धुरंधर' साल 2025 में 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी. फिल्म 'धुरंधर' की जबरदस्त कहानी के साथ ही सभी स्टार्स की बेहतरीन एक्टिंग के लोग कायल हो गए थे.

3/8





फिल्म 'धुरंधर 2' 19 मार्च को होगी रिलीज फिल्म 'धुरंधर' के बाद से ही इसके दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था. ये 19 मार्च को खत्म होने वाला है. फिलहाल, फिल्म 'धुरंधर 2' का ट्रेलर लोगों को पसंद आ रहा है.

Advertisement

4/8





'धुरंधर 2' के ट्रेलर में दिखाया जबरदस्त एक्शन फिल्म 'धुरंधर 2' के ट्रेलर में दिखाए गए हद से ज्यादा एक्शन और खून-खराबे के साथ ही डायलॉग भी ध्यान खींच रहे हैं. सभी स्टार्स ने एक बार अपनी अदाकारी के साथ न्याय किया है.

5/8





'जहां दर्द है, वहां मर्द है' फिल्म 'धुरंधर 2' के ट्रेलर में दिखाया गया है कि एसपी चौधरी असलम का रोल करने वाले एक्टर संजय दत्त का डायलॉग 'जहां दर्द है, वहां मर्द है' लोगों का ध्यान खींच रहा है.

6/8





'हौसला, ईंधन, बदला' फिल्म के कैरेक्टर अजय सान्याल में दिख रहे एक्टर आर माधवन ने जबरदस्त अदाकारी दिखाई है. फिल्म 'धुरंधर 2' के ट्रेलर में उनका एक डायलॉग 'हौसला, ईंधन, बदला' लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है. लोग सोच रहे हैं कि इसका क्या मतलब होता है.

Advertisement

7/8





'पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा' फिल्म 'धुरंधर 2' के लीड स्टार रणवीर सिंह का एक धांसू डायलॉग 'पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा' तो फैंस का दिल जीत रहा है. इस डायलॉग ने लोगों में जोश भर दिया है.

8/8



