Dhurandhar 2 Dialogues: 'धुरंधर 2' में किलर एक्शन ही नहीं, धांसू डायलॉग भी लाएंगे तबाही

फिल्म 'धुरंधर 2' का ट्रेलर हो चुका है रिलीज
रणवीर सिंह समेत कई बॉलीवुड सितारों से सजी फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर लोग बेसब्र हो रही हैं. फिल्म के बड़े पर्दे पर आने से 12 दिन पहले इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. इस फिल्म के ट्रेलर जमकर मारकाट दिखाया गया है. वहीं, फिल्म के ट्रेलर के जबरदस्त डायलॉग लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. कुल मिलाकर फिल्म 'धुरंधर 2' का ट्रेलर काफी पसंद किया जा रहा है. आइए जानते हैं कि 19 मार्च को सिनेमाघरों में रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' में कौन से डायलॉग लोगों को आकर्षित करने वाले हैं.