विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की हल्दी सेरेमनी की तस्वीरों ने मचाया गदर, सामने आई अंदर की Photos

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की हल्दी सेरेमनी की तस्वीरों ने मचाया गदर
Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Photos: रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) शादी के बाद से ही चर्चा में बने हुए हैं. वहीं कपल भी फैंस के बीच अपनी शादी की गॉसिप कंटीन्यू रखने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है. रश्मिका-विजय की शादी को करीब-करीब एक महीना होने को हो चला है. ऐसे में कपल एक के बाद एक अपनी शादी (Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Photos) की रस्मों की झलक अपने चाहने वालों के साथ शेयर कर रहा है.