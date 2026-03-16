विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की हल्दी सेरेमनी की तस्वीरों ने मचाया गदर, सामने आई अंदर की Photos

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विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की हल्दी सेरेमनी की तस्वीरों ने मचाया गदर Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Photos: रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) शादी के बाद से ही चर्चा में बने हुए हैं. वहीं कपल भी फैंस के बीच अपनी शादी की गॉसिप कंटीन्यू रखने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है. रश्मिका-विजय की शादी को करीब-करीब एक महीना होने को हो चला है. ऐसे में कपल एक के बाद एक अपनी शादी (Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Photos) की रस्मों की झलक अपने चाहने वालों के साथ शेयर कर रहा है.

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सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही हैं तस्वीरें वहीं अब रश्मिका मंदाना ने अपनी हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है, इस फंक्शन को 'हल्दी कम और होली ज्यादा' बताया है. कपल की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर कहर ढा रही हैं.

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कैसा था रश्मिका मंदाना का हल्दी लुक? सामने आई तस्वीरों में विजय देवरकोंडा फ्लोरल लाइट पिंक कुर्ते और व्हाइट लूज पैंट में बेहद डैशिंग लग रहे हैं, वहीं रश्मिका मंदाना पिस्ता करल की ड्रेस में कहर ढा रही हैं. एक्ट्रेस ने अपने लुक को और भी खूबसूरत बनाना के लिए गोल्डन मांग-टीका, चूड़ियां और इयरिंग्स को अपने लुक में शामिल किया है. जो रश्मिका के वन-साइड ऑफ-शोल्डर ड्रेस पर खूब फब रहे हैं.

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रश्मिका-विजय की ग्रैंड एंट्री ने लूटा दिल तस्वीरों में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की ग्रैंड एंट्री भी देखने को मिली. जहां दोनों नाव पर सवार होकर पहुंचे और फिर फूलों की बारिश के बीच अपनी हल्दी का जश्न मनाया.

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कैप्शन में खोला हल्दी सेरेमनी का ये राज हल्दी सेरेमनी का पूरा एल्बम शेयर करते हुए रश्मिका मंदाना ने कैप्शन में लिखा, 'हल्दी...पर यह हल्दी से ज्यादा होली जैसा लग रहा था. हम रंगों में इस कदर भीग चुके थे कि, आज भी मेरे बालों में थोड़ा लाल रंग बाकी है.' रश्मिका ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'उस दिन उन्होंने सारे गेम्स जीते, क्योंकि विज्जू 'दुल्हन की टीम' में थे.'

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उदयपुर में मना रश्मिका-विजय की शादी का जश्न रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अपनी जिंदगी के इस खास मौके को इतना शानदार बनाने के लिए उदयपुर के Mementos By ITC Hotels को धन्यवाद किया. उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा, 'वहां का माहौल, स्टाफ, सर्विस और खाना...सब कुछ एकदम टॉप-क्लास था. हमने बहुत मजे किए और हम जल्द ही वापस आएंगे.'

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अनामिका खन्ना की ड्रेस में रश्मिका ने लूटी महफिल अपनी हल्दी सेरेमनी के लिए रश्मिका मंदाना ने मशहूर डिजाइनर अनामिका खन्ना का डिजाइन किया हुआ आउटफिट चुना. उन्होंने डिजाइनर को धन्यवाद देते हुए कहा, 'हमने अपने विजन के लिए उन पर भरोसा किया और उन्होंने इसे हकीकत में बदल दिया.'

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