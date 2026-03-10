'सबकुछ खास था लेकिन', रश्मिका मंदाना ने दिखाई शादी की रस्मों की अनदेखी तस्वीरें; खास पलों की झलक के साथ बयां किया हाल-ए-दिल!

1/8





रश्मिका मंदाना ने दिखाई शादी की रस्मों की अनदेखी तस्वीरें Rashmika Mandanna Shares Unseen Pictures: पैन इंडिया स्टार विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) और नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) अब ऑफिशियली पति-पत्नी बन चुके हैं. हाल ही में कपल ने झीलों की नगरी उदयपुर में सात जन्मों तक एक-दूसरे का साथ निभाने का वादा किया. जिसके बाद से ही कपल शादी के बाद तिरुपति बालाजी मंदिर दर्शन और रिसेप्शन पार्टी को लेकर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. वहीं अब सारे फंक्शन्स खत्म होने के बाद एक्ट्रेस ने शादी की खूबसूरत यादों को फैंस के साथ शेयर किया है.

2/8





रश्मिका मंदाना ने दिखाई शादी के रस्मों की खास झलक शादी के कुछ दिनों बाद अब रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) ने अपने 'प्रधानम' जो साउथ शादियों की एक पारंपरिक रस्म होती है उसकी और मेहंदी सेरेमनी के पलों की कुछ खास तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसमें शादी से पहले की रस्मों की झलक देखने को मिल रही है.

3/8





रस्में निभाती नजर आईं Rashmika Mandanna रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna Wedding Photos) ने ये तस्वीरें 10 मार्च 2026 को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसमें वो अपने परिवार के साथ पारंपरिक रस्में निभाती नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस की खुशी साफ-साफ देखी जा सकती है.

Advertisement

4/8





यूनिक ही नहीं मेहंदी में दिखी ये खास झलक एक फोटो में नेशनल क्रश अपनी सिंपल और खूबसूरत मेहंदी डिजाइन भी दिखा रही हैं, जो उनके ट्रेडिशनल लुक पर काफी जंत रह है और रश्मिका मंदाना के मेहंदी का डिजाइन भी काफी यूनिक था साथ ही इसमें धार्मिक झलक भी साफ देखने को मिल रही है.

5/8





रश्मिका मंदाना ने किया हाल-ए-दिल बयां इन तस्वीरों को शेयर करते हुए रश्मिका ने एक इमोशनल नोट के साथ अपना हाल-ए-दिल भी बयां किया है. फोटोज के साथ उन्होंने लिखा, '25.2.26... यह प्रधानम और मेहंदी की शाम थी. सबकुछ बहुत ही परफेक्ट ता, लेकिन यह वक्त बहुत ही जल्दी बीत गया.'

6/8





देवर-भाभी की स्टाइल ने लूटा फैंस का दिल एक तस्वीर में रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) अपने देवर आनंद देवरकोंडा (Anand Deverakonda) के साथ बेहद ही स्टाइलिश पोज देती नजर आ रही हैं. इस फोटोज में देवर-भाभी का स्टाइल और लुक देखते ही बन रहा है.

Advertisement

7/8





कब हुई थी रश्मिका-विजय की शादी? आपको बता दें कि, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने 26 फरवरी 2026, को उदयपुर में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी, जिसमें सिर्फ परिवार और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे. इसके बाद 4 मार्च को हैदराबाद में कपल ने एक ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें बॉलीवुड और साउथ फिल्मों के तमाम सितारों ने शिरकत की.

8/8



