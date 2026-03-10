'सबकुछ खास था लेकिन', रश्मिका मंदाना ने दिखाई शादी की रस्मों की अनदेखी तस्वीरें; खास पलों की झलक के साथ बयां किया हाल-ए-दिल!

रश्मिका मंदाना ने दिखाई शादी की रस्मों की अनदेखी तस्वीरें
Rashmika Mandanna Shares Unseen Pictures: पैन इंडिया स्टार विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) और नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) अब ऑफिशियली पति-पत्नी बन चुके हैं. हाल ही में कपल ने झीलों की नगरी उदयपुर में सात जन्मों तक एक-दूसरे का साथ निभाने का वादा किया. जिसके बाद से ही कपल शादी के बाद तिरुपति बालाजी मंदिर दर्शन और रिसेप्शन पार्टी को लेकर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. वहीं अब सारे फंक्शन्स खत्म होने के बाद एक्ट्रेस ने शादी की खूबसूरत यादों को फैंस के साथ शेयर किया है.