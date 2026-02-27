शादी के बाद पहली बार नजर आए रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा, न्यूली मैरिड कपल ने पैप्स के सामने किया ये काम

1/8





रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की प्यारी तस्वीरें वायरल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के चर्चित सितारे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी करते हुए अपने रिश्ते को नाम दे दिया है. दोनों ने बीती 26 फरवरी को उदयपुर में सात फेरे लिए हैं. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट पोस्ट करते हुए शादी की जानकारी दी थी. वहीं, ये न्यूली मैरिड कपल शादी के बाद पहली बार स्पॉट हुआ है. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने पैप्स के साथ हाथ जोड़कर पोज दिए हैं. इस कपल की प्यारी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

2/8





विजय और रश्मिका ले चुके हैं सात फेरे विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने शादी कर ली है. ये दोनों काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. ये कपल अब पति-पत्नी बन चुका है.

3/8





विजय और रश्मिका एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी के बाद दोनों पहली बार उदयपुर एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए हैं. दोनों स्टार्स ने सात फेरे लेने के बाद एक साथ नजर आए.

Advertisement

4/8





विजय और रश्मिका ने पहने ये आउटफिट रश्मिका मंदाना ने अनारकली सूट पहना हुआ था तो विजय देवरकोंडा ने कुर्ता-पजामा पहना हुआ था. दोनों पैप्स के सामने मुस्कुराते हुए एक से बढ़कर पोज दिए.

5/8





रश्मिका और विजय ने थामा एक-दूसरे का हाथ विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने कभी एक-दूसरे का हाथ थाम तो कभी एक-दूसरे की आंखों में देखा. दोनों की प्यारी तस्वीरें वायरल होते ही फैंस को खूब पसंद आ रही हैं.

6/8





रश्मिका और विजय ने हाथ जोड़कर दिए पोज रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने पैप्स और फैंस के सामने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया. इस तरह से न्यूली मैरिड कपल ने लोगों का दिल जीत लिया है.

Advertisement

7/8





रश्मिका और विजय की ज्वेलरी ने खींचा ध्यान रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी वाले दिन यानी 26 फरवरी को सोशल मीडिया से तस्वीरें शेयर की थीं. लोगों की निगाहें दूल्हा-दुल्हन के ज्वेलरी पर टिक गई थीं.

8/8



