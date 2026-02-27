शादी के बाद पहली बार नजर आए रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा, न्यूली मैरिड कपल ने पैप्स के सामने किया ये काम

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की प्यारी तस्वीरें वायरल
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के चर्चित सितारे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी करते हुए अपने रिश्ते को नाम दे दिया है. दोनों ने बीती 26 फरवरी को उदयपुर में सात फेरे लिए हैं. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट पोस्ट करते हुए शादी की जानकारी दी थी. वहीं, ये न्यूली मैरिड कपल शादी के बाद पहली बार स्पॉट हुआ है. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने पैप्स के साथ हाथ जोड़कर पोज दिए हैं. इस कपल की प्यारी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.