Rashmika Vijay Wedding Album: रस्मों से निपटते ही रश्मिका मंदाना ने शेयर की शादी की तस्वीरें, खुशी के मारे पति को लिया चूम

Vijay Deverakonda और Rashmika Mandanna की हुई शादी
आखिरकरा वो समय आ ही गया है जब विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी के बंधन में बंध गए हैं. शादी की रस्में खत्म होते ही विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने सबसे पहले फैंस का इंतजार खत्म करवाया है. कुछ देर पहले ही विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने शादी की तस्वीरें शेयर करके बवाल खड़ा कर दिया है. विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की ड्रीमी तस्वीरें देखकर फैंस के भी होश उड़ गए हैं. अपनी इस रिपोर्ट में भी हम आपको विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की शानदार तस्वीरें दिखाने वाले हैं. इन तस्वीरों को देखकर आप भी विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की जोड़ी पर फिदा हो जाएंगे.