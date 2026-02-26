Rashmika Vijay Wedding Album: रस्मों से निपटते ही रश्मिका मंदाना ने शेयर की शादी की तस्वीरें, खुशी के मारे पति को लिया चूम

1/8





Vijay Deverakonda और Rashmika Mandanna की हुई शादी आखिरकरा वो समय आ ही गया है जब विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी के बंधन में बंध गए हैं. शादी की रस्में खत्म होते ही विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने सबसे पहले फैंस का इंतजार खत्म करवाया है. कुछ देर पहले ही विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने शादी की तस्वीरें शेयर करके बवाल खड़ा कर दिया है. विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की ड्रीमी तस्वीरें देखकर फैंस के भी होश उड़ गए हैं. अपनी इस रिपोर्ट में भी हम आपको विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की शानदार तस्वीरें दिखाने वाले हैं. इन तस्वीरों को देखकर आप भी विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की जोड़ी पर फिदा हो जाएंगे.

Vijay Deverakonda को Rashmika Mandanna ने किया किस शादी के मंडप में विजय देवरकोंडा के माथे को रश्मिका मंदाना चूमती नजर आईं. ये पहली बार है जब फैंस ने विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना का ऐसा अंदाज देखा है.

Vijay Deverakonda और Rashmika Mandanna का दिखा ऐसा अंदाज शादी की रस्मों में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना देसी साउथ इंडियन बनकर पहुंचे थे. विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना गोल्डन ओरेंज कलर के सानदार आउटफिट्स में नजर आए.

बहुत खुश दिखे Vijay Deverakonda और Rashmika Mandanna शादी की रस्मों में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की खुशी देखते बन रही है. फैंस कह रहे हैं कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की इस खुशी को किसी की नजर न लगे.

शादी की रस्में निभाते दिखे Vijay Deverakonda और Rashmika Mandanna शादी की रस्मों में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना पूरी मस्ती के मूड में नजर आए. विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना इस तस्वीर में बहुत प्यारे लग रहे हैं.

Rashmika Mandanna को मिला उसके सपनों का राजकुमार आखिरकार रश्मिका मंदाना को उनके सपनों का राजकुमार मिल गया है जिसके बारे में वो कभी खुलकर बात नहीं कर पाईं. अब तो फैंस भी विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को दुआ दे रहे हैं.

Vijay Deverakonda और Rashmika Mandanna को बधाई दे रहे हैं फैंस फैंस लगातार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को शादी की बधाई दे रहे हैं. फैंस का कहना है कि अब विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना कभी अलग न हों और ऐसे ही साथ रहें.

