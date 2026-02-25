ससुराल में लूटने वाले हैं जनाब... कौन है Vijay Deverakonda की साली जो निभाएगी जूता-चुराई की रस्म? Rashmika Mandanna से है 16 साल छोटी

कौन है Vijay Deverakonda की साली Shiman Rashmika
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना इस समय लगातर सुर्खियों में बने हुए हैं. कल यानी 26 फरवरी को विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी के बंध में बंधने वाले हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर हर कोई विजय देवरकोंडा की होने वाली साली और रश्मिका मंदाना की बहन के बारे में बात कर रहा है. अब रश्मिका मंदाना की बहन के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं. यही वजह है जो इस समय रश्मिका मंदाना की बहन छा गईं हैं. रश्मिका मंदाना की बहन का नाम शिमन मंदाना है जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. चलिए जानते हैं कि शिमन मंदाना कौन है?