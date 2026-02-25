ससुराल में लूटने वाले हैं जनाब... कौन है Vijay Deverakonda की साली जो निभाएगी जूता-चुराई की रस्म? Rashmika Mandanna से है 16 साल छोटी

1/8





कौन है Vijay Deverakonda की साली Shiman Rashmika विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना इस समय लगातर सुर्खियों में बने हुए हैं. कल यानी 26 फरवरी को विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी के बंध में बंधने वाले हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर हर कोई विजय देवरकोंडा की होने वाली साली और रश्मिका मंदाना की बहन के बारे में बात कर रहा है. अब रश्मिका मंदाना की बहन के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं. यही वजह है जो इस समय रश्मिका मंदाना की बहन छा गईं हैं. रश्मिका मंदाना की बहन का नाम शिमन मंदाना है जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. चलिए जानते हैं कि शिमन मंदाना कौन है?

Vijay Deverakonda के जूते चुराने वाली हैं Shiman Rashmika आपको बता दें कि शिमन मंदाना ही रश्मिका मंदाना की शादी में विजय देवरकोंडा के जूते चुराने वाली हैं. ऐसे में ये देखना मजेदार होगा कि विजय अपनी साली को नेग के तौर पर क्या रकम देंगे.

रश्मिका मंदाना से 16 साल छोटी हैं Shiman Rashmika आपको जानकर हैरानी होगी कि शिमन मंदाना और रश्मिका मंदाना के बीच करीब 16 साल लंबा अंतर है. यही वजह है जो शिमन मंदाना को रश्मिका मंदाना बहुत प्यार करती हैं.

वायरल हो रही हैं Shiman Rashmika की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शिमन मंदाना और रश्मिका मंदाना की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं. लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विजय देवरकोंडा की साली आखिर है कौन...

Shiman Rashmika से मिलने को तरसती हैं रश्मिका मंदाना की निगाहें एक बार रश्मिका मंदाना ने दावा किया था कि उनको पता ही नहीं चला कि शिमन मंदाना कब 13 साल की हो गईं. करीब 8 साल तक रश्मिका मंदाना ने अपनी बहन की शक्ल नहीं देखी.

Shiman Rashmika को लाइमलाइट से दूर रखती हैं रश्मिका मंदाना आपको बता दें कि शिमन मंदाना को रश्मिका मंदाना लाइमलाइट से दूर रखती हैं. रश्मिका मंदाना को लगता है कि बच्चों का बचपन नॉर्मल तरह से ही निकला चाहिए.

जब Shiman Rashmika के बारे में बात करके रो पड़ीं रश्मिका मंदाना एक इंटरव्यू में शिमन मंदाना के बारे में बात करते हुए रश्मिका मंदाना भी रो पड़ी थीं. रश्मिका मंदाना ने दावा किया है कि वो अपनी बहन को बड़ा होते हुए हीं देख पाईं. इस बात का उनको बहुत अफसोस होता है.

