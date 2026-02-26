Rashmika-Vijay Wedding: सेलिब्रिटीज शादी के लिए क्यों चुनते हैं उदयपुर? अब रश्मिका-विजय ने इस शहर में लिए सात फेरे

उदयपुर में हुई कई स्टार्स की शादी
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के फैंस को जिस समय का इंतजार था, आखिरकार वो समय आ गया और इस कपल ने शादी कर ली है. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अब पति-पत्नी बन चुके हैं और उनके तमाम चाहने वाले फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं. दोनों स्टार्स ने उदयपुर के एक लग्जरी होटल में शादी की है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे पहले किन-किन सितारों ने उदयपुर में शादी की है. आइए बताते हैं कि सेलिब्रिटीज शादी के लिए उदयपुर को क्यों चुनते हैं और यहां किन स्टार्स की शादी हो चुकी है.