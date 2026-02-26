Rashmika-Vijay Wedding: सेलिब्रिटीज शादी के लिए क्यों चुनते हैं उदयपुर? अब रश्मिका-विजय ने इस शहर में लिए सात फेरे

1/8





उदयपुर में हुई कई स्टार्स की शादी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के फैंस को जिस समय का इंतजार था, आखिरकार वो समय आ गया और इस कपल ने शादी कर ली है. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अब पति-पत्नी बन चुके हैं और उनके तमाम चाहने वाले फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं. दोनों स्टार्स ने उदयपुर के एक लग्जरी होटल में शादी की है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे पहले किन-किन सितारों ने उदयपुर में शादी की है. आइए बताते हैं कि सेलिब्रिटीज शादी के लिए उदयपुर को क्यों चुनते हैं और यहां किन स्टार्स की शादी हो चुकी है.

2/8





परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने लिए थे सात फेरे परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने साल 2023 में उदयपुर के लीला पैलेस में शादी की थी. दोनों की शादी के दौरान काफी भव्य समारोह का आयोजन किया गया था.

3/8





श्रिया सरन और आंद्रेई कोस्चीव ले चुके हैं सात फेरे साउथ एक्ट्रेस श्रिया सरन और टेनिस प्लेयर आंद्रेई कोस्चीव ने साल 2018 में शादी की थी. श्रिया सरन और आंद्रेई कोस्चीव ने भी शादी के लिए उदयपुर को चुना था.

Advertisement

4/8





नील नितिन मुकेश और रुक्मिणी सहाय की हुई थी शादी बॉलीवुड एक्टर नील नितिन मुकेश ने रुक्मिणी सहाय संग सात फेरे लिए थे. नील नितिन मुकेश और रुक्मिणी सहाय ने साल 2017 में रेडिसन ब्लू पैलेस में शादी रचाई थी.

5/8





रवीना टंडन और अनिल थडानी ने की थी शादी रवीना टंडन ने फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थडानी को अपना जीवनसाथी चुना था. रवीना टंडन ने साल 2004 में जग मंदिर पैलेस में सात फेरे लेकर शादी की थी.

6/8





झीलें और पहाडियों से बनता है खूबसूरत नजारा सिटी ऑफ लेक यानी झीलों का शहर उदयपुर काफी खूबसूरत है. जिसके चलते यहां होने वाली शादी में काफी भव्यता देखने को मिलती है. यहां की झीले और अरावली की पहाड़ियां वेडिंग को खास बना देती हैं.

Advertisement

7/8





उदयपुर में मिलती है रॉयल वेडिंग की झलक उदयपुर में होने वाली शादी में रॉयल वेडिंग की झलक देखने को मिलती है. इस शहर के महल, हवेलियां, किले शादी के समारोह में चार चांद लगा देते हैं. उदयपुर में होने वाली सेलिब्रिटीज की शादी में भव्यता बढ़ जाती है.

8/8



