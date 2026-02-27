Rashmika Mandanna को छोड़िए Vijay Deverakonda की वेडिंग ज्वेलरी की कीमत उड़ा देगी होश, सोने से लदे दिखे दूल्हेराजा

करोड़ों की ज्वेलरी पहने दिखे विजय देवरकोंडा, रश्मिका को दी टक्कर
Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी हो चुकी है और कपल की वेडिंग फोटोज ने सोशल मीडिया पर तहलता मचा दिया. विजय और रश्मिका ने अलग अलग ढेर सारी तस्वीरें शेयर कर फैंस को खुश कर दिया. सोशल मीडिया इन फोटोज से ही भरा हुआ है. सेलेब्स से लेकर फैंस तक कपल को ढेर सारी बधाई दे रहे हैं लेकिन लोगों का ध्यान रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के लुक पर भी गया. दोनों पारंपरिक अंदाज में दूल्हा दुल्हन बने. रश्मिका और विजय अपनी शादी में सोने से लदे दिखे. आइए आपको विजय देवरकोंडा की ज्वेलरी की खास बातें बताते हैं.