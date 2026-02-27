Rashmika Mandanna को छोड़िए Vijay Deverakonda की वेडिंग ज्वेलरी की कीमत उड़ा देगी होश, सोने से लदे दिखे दूल्हेराजा

1/8





करोड़ों की ज्वेलरी पहने दिखे विजय देवरकोंडा, रश्मिका को दी टक्कर Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी हो चुकी है और कपल की वेडिंग फोटोज ने सोशल मीडिया पर तहलता मचा दिया. विजय और रश्मिका ने अलग अलग ढेर सारी तस्वीरें शेयर कर फैंस को खुश कर दिया. सोशल मीडिया इन फोटोज से ही भरा हुआ है. सेलेब्स से लेकर फैंस तक कपल को ढेर सारी बधाई दे रहे हैं लेकिन लोगों का ध्यान रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के लुक पर भी गया. दोनों पारंपरिक अंदाज में दूल्हा दुल्हन बने. रश्मिका और विजय अपनी शादी में सोने से लदे दिखे. आइए आपको विजय देवरकोंडा की ज्वेलरी की खास बातें बताते हैं.

2/8





पारंपरिक ज्वेलरी में हैंडसम लगे विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अपनी शादी में एकदम खास ज्वेलरी को चुना. साउथ इंडियन फैमिली में डायमंड छोड़कर गोल्ड की ज्वेलरी पहनी जाती है और रश्मिका विजय ने भी अपने खास दिन पर सोने की भारी भरकम ज्वेलरी पहनी. ये ज्वेलरी पारंपरिक मंदिरों में पहनने वाली थी.

3/8





विजय देवरकोंडा में गले में पहना सोने का हार आज के समय में दूल्हे मोतियों की मालाएं पहनते हैं लेकिन विजय देवरकोंडा ने गले में सोने से बना हार पहना, जिस पर लक्ष्मी जी को बनाया हुआ था. विजय ने गले में एक छोटा नेकपीस भी पहना, जो काफी एनटिक लगा.

4/8





विजय देवरकोंडा ने हाथ में पहना स्पेशल कड़ा विजय देवरकोंडा ने अपने हाथ में सोने का कड़ा पहना, जो साउथ में ज्यादातर दुल्हन पहनती है लेकिन विजय देवरकोंडा ने अपने लुक में इसे शामिल किया. ये पूरी तरह सोने से बना था.

5/8





विजय देवरकोंडा के कमरबंद पर अटक जाएंगी निगाहें विजय देवरकोंडा ने एक खास कमरबंद पहना, जिसे ओड्डियानम कहा जाता है. इसने विजय के लुक को काफी रॉयल बनाया. इस गोल्ड बेल्ट पर शेर बना हुआ दिखा.

6/8





विजय देवरकोंडा ने पहना था बाजूबंध विजय देवरकोंडा ने अपने वेडिंग ज्वेलरी में बाजूबंद को भी शामिल किया, जिस वजह से उनका लुक साउथ इंडियन किंग से कम नहीं लगा. ये बाजूबंध उनके चार्म को बढ़ाेन काम कर रहे थे.

7/8





विजय देवरकोंडा ने कान में पहने टॉप्स और पैर में पहने कोलुसू विजय देवरकोंडा नॉर्मल दूल्हेराजा नहीं बने. उन्होंने अपने लुक में कान के टॉप्स पहना, जो काफी सुंदर लगे. इसके साथ ही उन्होंने पैर में कोलुसू पहने, जो साउथ इंडियन दूल्हे राजा जरूर पहनते हैं. ये पाजेब की तरह होती है लेकिन दक्षिण भारत में इसे कोलुसू कहते हैं.

8/8



