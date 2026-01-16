इस एक्ट्रेस का फिल्म और वेब सीरीज में चलता है सिक्का, 41 साल बड़े एक्टर संग इंटीमेट सीन देकर मचाया था हंगामा

1/8





एक्ट्रेस रसिका दुग्गल अपनी जबरदस्त एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं. वह फिल्मों से लेकर वेब सीरीज में नजर आ चुकी है और उनके काम को नोटिस किया गया है. एंटरटेनमेंट में करीब दो दशक गुजारने वाली रसिका दुग्गल अब किसी पहचान की मोहताज नहीं है. उनकी एक से बढ़कर परफॉर्मेंस फैंस का दिल जीत लेती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रसिका दुग्गल ने एक वेब सीरीज में खुद से 41 साल बड़े एक्टर संग जमकर इंटीमेट सीन दिए थे और इस पर खूब हंगामा हुआ था. आइए जानते हैं ये पूरा किस्सा क्या है.

2/8





रसिका दुग्गल 17 जनवरी यानी शनिवार को अपना 41वां जन्मदिन मनाने वाली हैं. रसिका दुग्गल ने अपनी जबरदस्त अदाकारी से फैंस को दीवाना बनाती हैं.

3/8





रसिका दुग्गल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई होमटाउन जमशेदपुर में की थी. इसके बाद दिल्ली से ग्रेजुएशन और मुंबई से पोस्ट ग्रेजुएशन किया. रसिका दुग्गल ने पुणे में एफटीआईआई से एक्टिंग में डिप्लोमा किया.

4/8





रसिका दुग्गल ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उन्हें एक्टर बनना है. रसिका दुग्गल ने कहा था कि उन्हें जिसमें मौका मिला वह मजे से करती चली गईं.

5/8





रसिका दुग्गल ने बताया था कि वह दिल्ली में कॉलेज की पढ़ाई के दौरान स्टेज पर परफॉर्म करती थीं और उन्हें अच्छा लगता था. उनको एक्टिंग में जाने का कोई शौक नहीं था.

6/8





रसिका दुग्गल ने अपने पहले प्रोजेक्ट को लेकर बताया कि वह एफटीआईआई से निकली थीं तो सोचा कुछ अनुभव लिए जाएं. रसिका दुग्गल ने बताया कि उनकी एक दोस्त फिल्म 'अनवर' में एडी थी.

7/8





रसिका दुग्गल फिल्म 'अनवर' के लिए ऑडिशन देने पहुंची थीं. इसके लिए उन्होंने किसी लड़की से टॉप मांगा था और मेकअप किया. इसके बाद ऑडिशन दिया और किस्मत से फिल्म मिल गई. इसके साथ ही उनका करियर शुरू होगा.

8/8




