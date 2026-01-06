United In Triumph: गर्लफ्रेंड के हाथों में हाथ डाले इवेंट में पहुंचे Hardik Pandya, Jahnvi Kapoor समेत सितारों ने लूटी महफिल

1/12





एंटीलिया में सजी ग्लैमर की महफिल Reliance Foundation Day के मौके पर अंबानी फैमिली ने मुंबई के एंटीलिया में 'United In Triumph' नाम से एक ग्रैंड इवेंट होस्ट किया. इस खास मौके पर बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट और स्पोर्ट्स जगत के कई बड़े सितारों ने शिरकत की. एंटीलिया एक बार फिर ग्लैमर, स्टाइल और स्टार पावर का गवाह बना.

गर्लफ्रेंड का हाथ थामे पहुंचे हार्दिक पांड्या इस इवेंट में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने, जो अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ पहुंचे. दोनों हाथों में हाथ डाले एंट्री लेते नजर आए, जिसके बाद सबकी नजर उनपर टिक गई, हार्दिक ब्लैक सूट में बेहद हैंडसम दिखे, जबकि माहिका ब्लैक शॉर्ट ड्रेस में काफी स्टाइलिश लगीं. दोनों की केमिस्ट्री ने पैपराजी और फैंस का दिल जीत लिया.

रेड ड्रेस में छाईं जाह्नवी कपूर एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर भी इस खास इवेंट का हिस्सा बनीं. वह रेड कलर की शॉर्ट फ्लोरल प्रिंट ड्रेस में नजर आईं. व्हाइट हील्स और बन हेयरस्टाइल के साथ जाह्नवी का लुक काफी फ्रेश और एलिगेंट लगा.

फैशन में दिखीं अंशुला कपूर अंशुला कपूर वन-शोल्डर मल्टीकलर ड्रेस में नजर आईं, उन्होंने कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए कई पोज दिए, जो पैप्स के कैमरों में कैद हो गए.

वरुण धवन का स्टाइलिश लुक वायरल वहीं वरुण धवन ऑलिव ग्रीन ब्लेजर और पैंट में काफी डैशिंग दिखे, ग्रे शूज के साथ उनका लुक पूरी तरह परफेक्ट नजर आया, उन्होंने कैमरे के सामने खूब पोज दिए.

सानिया मिर्जा का स्टनिंग अवतार टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने भी अपने लुक से सभी का ध्यान खींचा. ब्लैक अप-डाउन ड्रेस में सानिया बेहद खूबसूरत और कॉन्फिडेंट नजर आईं.

नीता अंबानी ने जीता दिल इवेंट की होस्ट नीता अंबानी पिंक कलर की व्हाइट एंब्रॉयडरी वाली साड़ी में बेहद खूबसूरत दिखीं. डायमंड जूलरी के साथ उनका रॉयल लुक सबका दिल जीत ले गया.

सचिन तेंदुलकर फैमिली संग हुए शामिल क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी और बेटी सारा तेंदुलकर के साथ इवेंट में पहुंचे. ब्लैक स्लीवलेस ड्रेस में सारा सिंपल लेकिन बेहद स्टनिंग नजर आईं.

अमिताभ बच्चन ने हाथ जोड़कर किया अभिवादन स्वीकार अमिताभ बच्चन ब्लेजर-पैंट के साथ स्नीकर्स पहने कूल अंदाज में इवेंट में एंट्री लेते दिखे, जिसके बाद सारे कैमरे उनकी तरफ मुड़ गए, उन्होंने मुस्कुराकर हाथ जोड़कर अभिवादन एसेप्ट किया,

रितेश-जेनिलिया का दिखा खूबसूरत बॉन्ड रितेश देशमुख ऑल ब्लैक लुक में नजर आए, जबकि जेनेलिया डिसूजा शॉर्ट ड्रेस में बेहद खूबसूरत लगीं, उन दोनों की एंट्री ने पूरी लाइमलाइट लूट ली, जहां बीवी को प्यार से निहारते दिखे रितेश.

विद्या बालन का दिखा रॉयल लुक वहीं विद्या बालन रॉयल ब्लू ड्रेस में अपने स्टाइलिश अवतार से सबका ध्यान खींचती दिखीं. पति के साथ उनकी खूबसूरत बॉन्डिंग देख फैंस भी फूले नहीं समा रहे.

