Ajit Pawar के निधन पर छलका रितेश देशमुख से अजय देवगन तक का दर्द, Kangana Ranaut शब्दों में बयां नहीं कर पाई दुख!

Ajit Pawar के निधन पर छलका रितेश देशमुख से अजय देवगन तक का दर्द Bollywood Celebs Expressed Grief Over Ajit Pawar Death: नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार (Ajit Pawar) का 28 जनवरी 2026 की सुबह एक प्लेन हादसे में दुखद निधन हो गया. उपमुख्यमंत्री के निधन (Ajit Pawar Death) के बाद राजनेताओं से लेकर कई बॉलीवुड सितारों ने भी जोक जाहिर किया है.

शब्दों में दर्द बयां नहीं कर पाई Kangana Ranaut NCP नेता के निधन की खबर सुनते ही बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) स्तब्ध रह गईं. संसद के बाहर जब मीडिया से एक्ट्रेस से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, 'हे भगवान, यह बहुत भयानक है. मुझे बहुत खेद है. मेरे पास कहने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं.'

अजय देवगन ने जताया दुख इस दुखद घटना पर अजय देवगन (Ajay Devgn) ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, 'माननीय उपमुख्यमंत्री अजीत पवार जी के दुखद निधन से स्तब्ध और व्यथित हूं. उनके परिवार, करीबियों और इस अपार क्षति से प्रभावित सभी लोगों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं. ओम शांति...'

संजय दत्त ने कही ये बात अजीत पवार के निधन पर संजय दत्त (Sanjay Dutt) ने भी शोक जताते हुए एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा, 'इस दुखद क्षति से स्तब्ध और दुखी हूं. वे सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे, जिन्होंने अमिट छाप छोड़ी है. परिवार और करीबियों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. शक्ति और शांति के लिए प्रार्थना. ओम शांति...'

'अजित दादा, आपकी आत्मा...' इस दुखद खबर को सुनकर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) भी स्तब्ध रह गई और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट के जरिए दुख जाहिर किया. उन्होंने लिखा, 'पवार परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं. अजित दादा, आपकी आत्मा को शांति मिले. एक सशक्त और साहसी नेता. ओम शांति...'

शत्रुघ्न ने अजित पवार को बताया धरती का सपूत शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने एक्स हैंडल पर लिखा, 'महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार स्पीक्स के विमान दुर्घटना में असमय निधन से मैं बहुत दुखी और स्तब्ध हूं. वे महाराष्ट्र के एक प्रतिष्ठित नेता थे, जिनकी सबसे अधिक प्रशंसा, प्रेम और चर्चा होती थी वे इस धरती के सपूत और बारामती के गौरव थे.'

'राजनीति में एक बहुत बड़ा शून्य छोड़ दिया' एक्टर ने आगे लिखा, 'उन्होंने राजनीति में एक बहुत बड़ा शून्य छोड़ दिया है, खासकर महाराष्ट्र और भारत के प्रति उनके योगदान और अटूट समर्पण के संदर्भ में. उनके परिवार, मित्रों और समर्थकों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और शक्ति के लिए प्रार्थना और हार्दिक संवेदना, शांति...'

Ritesh Deshmukh ने की काम की तारीफ रितेश देशमुख ने भी इस दुखद घटना पर दुख जाहिर किया और लिखा, 'यह जानकर मुझे गहरा सदमा लगा है और मेरा दिल टूट गया है कि हमने एक दुखद दुर्घटना में अजीत दादा को खो दिया है. महाराष्ट्र के सबसे ऊर्जावान नेताओं में से एक, वो काम में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे.'

'राज्य में उन्हें बहुत प्यार किया जाता था' एक्टर (Ritesh Deshmukh) ने आगे लिखा, 'वो अपने आसपास के लोगों को उत्कृष्टता हासिल करने के लिए लगातार प्रेरित करते रहते थे. वे अपनी बात कहने में कभी संकोच नहीं करते थे, उनकी हाजिरजवाबी बेजोड़ थी और पूरे राज्य में उन्हें बहुत प्यार किया जाता था.'

