राजघराने की बेटी है ये एक्ट्रेस, डेब्यू फिल्म ने रातों रात बनाया स्टार; एक अश्लील वीडियो ने पलभर में किया बदनाम

राजघराने की लड़की, अश्लील वीडियो ने बर्बाद किया एक्टिंग करियर This Actress Belong Royal Family: बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो राज घरानों की बेटी है और इन एक्ट्रेसेस ने सभी नियम और मर्यादाओं जैसी बातों को किनारे रखकर ग्लैमर वर्ल्ड में एंट्री की है. आज हम आपको एक ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने राज घराने की बेटी है और इस एक्ट्रेस की मां और नानी भी सुपरहिट एक्ट्रेस रह चुकी है. खास बात ये है कि इस एक्ट्रेस ने भी धांसू डेब्यू करके बॉलीवुड में पहचान बनाई थी लेकिन एक अश्लील वीडियो के वायरल होते ही एक्ट्रेस की किस्मत पलट गई. आज के समय में ये एक्ट्रेस लाइमलाइट से दूर है.

राज घराने की बेटी हैं रिया सेन हम बात कर रहे हैं रिया सेन की, जो आज यानी 24 जनवरी को 45 साल की हो गई है. रिया सेन बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस रह चुकी हैं और वह एक रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखती हैं. रिया के पापा भरत देव त्रिपुरा के शाही परिवार से हैं.

हिट एक्ट्रेस थीं रिया की मां और नानी रिया को एक्टिंग विरासत में मिली है. उनकी नानी सुचित्रा सेन पॉपुलर एक्ट्रेस थीं और उनकी मां मुनमुन सेन भी कमाल की एक्ट्रेस थीं. रिया की बड़ी बहन भी हैं, जिसका नाम राइमा सेन हैं. वह भी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं.

छोटी उम्र से फिल्मों में आई रिया सेन कम ही लोग जानते हैं कि रिया ने अपने करियर की शुरुआत बतोर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी. वह महज पांच साल की थी जब वह पहली बार फिल्मों में आईं और छा गईं. रिया ने अपनी मां की फिल्म में उन्ही की ऑनस्क्रीन बेटी का रोल निभाया था. इसके बाद उन्होंने फिल्म विषकन्या में भी काम किया.

पहली ही फिल्म से स्टार बनीं रिया सेन रिया सेन ने ज्यादातर बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है लेकिन उन्हें सबसे पहले नोटिस फाल्गुनी पाठक के गाने 'याद पिया की आने लगी' में नोटिस किया गया था. इस गाने के बाद ही उन्हें फिल्मों के ऑफर मिले और फिर रिया ने बतौर लीड एक्ट्रेस फिल्म स्टाइल से अपने करियर की शुरुआत की.

हिट हो गया था रिया सेन का करियर रिया सेन की डेब्यू फिल्म कम बजट में बनी थी लेकिन एक्शन और रोमांस से हटकर कॉलेज लाइफ पर बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया. इसके बाद वह झंकार बीट्स में दिखी, जो हिट रही.

रिया सेन का अश्लील वीडियो हुआ था वायरल रिया सेन का करियर अच्छा चल रहा था लेकिन एक प्राइवेट वीडियो ने उनका करियर बर्बाद कर दिया. रिया सेना का उनके बॉयफ्रेंड अश्मित पटेल के साथ कथित प्राइवेट वीडियो लीक हो गया. इस वीडियो में वह दोनों एक दूसरे को किस करते हुए साफ दिख रहे थे. ये वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले की तरह वायरल हुआ, जिसका नुकसान सीधा उनके करियर पर हुआ.

