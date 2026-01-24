राजघराने की बेटी है ये एक्ट्रेस, डेब्यू फिल्म ने रातों रात बनाया स्टार; एक अश्लील वीडियो ने पलभर में किया बदनाम

राजघराने की लड़की, अश्लील वीडियो ने बर्बाद किया एक्टिंग करियर
This Actress Belong Royal Family: बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो राज घरानों की बेटी है और इन एक्ट्रेसेस ने सभी नियम और मर्यादाओं जैसी बातों को किनारे रखकर ग्लैमर वर्ल्ड में एंट्री की है. आज हम आपको एक ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने राज घराने की बेटी है और इस एक्ट्रेस की मां और नानी भी सुपरहिट एक्ट्रेस रह चुकी है. खास बात ये है कि इस एक्ट्रेस ने भी धांसू डेब्यू करके बॉलीवुड में पहचान बनाई थी लेकिन एक अश्लील वीडियो के वायरल होते ही एक्ट्रेस की किस्मत पलट गई. आज के समय में ये एक्ट्रेस लाइमलाइट से दूर है.