Rohit Shetty का नेटवर्थ कितना है? कभी 35 रुपए दिहाड़ी पर किया काम, आज करोड़ों की दौलत के हैं मालिक; कितनी लेते हैं एक फिल्म की फीस?

1/11





Rohit Shetty का नेटवर्थ कितना है? कभी 35 रुपए दिहाड़ी पर किया था काम Rohit Shetty Net Worth: 31 जनवरी 2026 शनिवार देर रात फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) के जुहू स्थित घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग ने इलाके में सनसनी मचा दी. इस घटना के बाद शेट्टी के घर के बाहर भारी पुलिस टीम तैनात कर दी गई है और मामले की जांच की जा रही है.

2/11





फायरिंग के वक्त कहां थे Rohit Shetty? घटना के दौरान रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) घर के अंदर ही थे, लेकिन घटना में किसी के भी घायल होने की कोई खबर नहीं है. जानकारी के मुताबिक, 'शेट्टी' हाउस के बाहर अज्ञात हमलावर ने 4 राउंड फायरिंग की. हालांकि, पुलिस इस सनसनीखेज हमले के पीछे के चेहरे की तलाश में जुट गई हैं.

3/11





कैसे खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य? इस घटना ने फिल्म इंडस्ट्री के एक्शन-कॉमेडी फिल्मों के किंग कहे जाने वाले रोहित शेट्टी के संघर्ष के दिनों की याद ताजा कर दी है, जिसे कभी दिन के महज 35 रुपए मिलते थे, लेकिन आज वो करोड़ों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर चुका है.

Advertisement

4/11





कौन थे Rohit Shetty के पिता? रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) बॉलीवुड के एक्शन कोरियोग्राफर, स्टंटमैन रहे एम बी शेट्टी के बेटे हैं. उन्होंने कई फिल्मों में बतौर एक्टर भी काम किया है. वहीं उनकी मां मधु फिल्मों में बतौर जूनियर आर्टिस्ट काम किया करती थीं.

5/11





पिता की मौत के बाद कंधों पर आई परिवार की जिम्मेंदारी लेकिन साल 1982 में पिता एम बी शेट्टी के अचानक निधन के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी रोहित शेट्टी के कंधों पर आ गई, उनका घर बिक गया यहां तक की रोहित को अपनी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी.

6/11





महज 17 साल की उम्र में शुरू किया काम हालांकि, वो कहते हैं न कि अगर कुछ करने का जुनून और जज्बा हो तो, इंसान मुश्किलों के बीच रास्ता निकाल ही लेता है और रोहित शेट्टी ने भी ऐसा ही कुछ किया. महज 17 साल की उम्र में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया.

Advertisement

7/11





कितनी थी Rohit Shetty की पहली सैलरी? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने कुकू कोहली के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर 'फूल और कांटे' में काम किया और अपने करियर की शुरुआत उन्हें सिर्फ 35 रुपए बतौर सैलरी मिलते थे.

8/11





बतौर डायरेक्टर इस मूवी से किया डेब्यू इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया लेकिन, पहचान उन्हें तब मिली जब उन्होंने बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू किया और साल 2003 में आई फिल्म 'जमीन' को उन्होंने डायरेक्ट किया. यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर भले ही फ्लॉप रही थी, लेकिन लोगों को रोहित का निर्देशन काफी पसंद आया था.

9/11





10 मंजिला टॉवर के मालिक हैं Rohit Shetty कभी तंगहाली में जीने वाले रोहित शेट्टी आज बॉलीवुड के सबसे महंगे डायरेक्टर हैं और करोड़ों की संम्पत्ति के मालिक हैं. जुहू में उनका अपना 10 मंजिला प्राइवेट टॉवर है. इस बिल्डिंग के शुरुआती 4 फ्लोर उनकी लग्जरी कारों की पार्किंग के लिए है और एक फ्लोर पर वो खुद अपने परिवार के साथ रहते हैं.

Advertisement

10/11





कितनी है Rohit Shetty की नेटवर्थ? वहीं अगर बात डायरेक्टर की कुल संपत्ति की, तो वो कुछ मीडिया रिपोर्ट्से के मुताबिक वो 280 से लेकर 336 के बीच आंकी जाती है. उनके पास 3.15 करोड़ की Lamborghini Urus, 2.55 करोड़ की Mercedes-AMG G63 और GMC Hummer EV जैसी कई सुपरकार्स हैं.

11/11



